Зеленский подписал закон об увеличении численности СБУ на 10 тысяч человек

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 28 июля, подписал законопроект № 13353, который предусматривает расширение штата Службы безопасности Украины как в мирное, так и военное время. Об этом говорится на сайте украинского парламента.

Зеленский заявил в вечернем обращении, что закон усиливает Службу безопасности Украины, дает ей больше возможностей выполнять свои боевые задачи и уничтожать оккупанта, а также проводить специальные операции в защиту Украины.

Реклама

«Численность увеличивается, в частности, для подразделений Центра специальных операций „А“ СБУ — это одни из самых результативных наших воинов», — заявил глава государства.

Верховная Рада в целом поддержала законопроект 16 июля.

Согласно документу, военнослужащие СБУ получат право применять оружие и боевую технику во время выполнения оборонительных задач.

Также вместо подразделения борьбы с терроризмом создадут Центр специальных операций А, который будет осуществлять оперативно-боевую деятельность. Общую численность СБУ планируют увеличить в мирное время с 27 тысяч до 37 тысяч, а в особый период — с 31 тысячи до 41 тысячи. Нардеп Ирина Геращенко добавила, что Центр спецопераций А должен насчитывать не менее 10 тысяч сотрудников.

Опрос, результаты которого были опубликованы в октябре 2024 года, свидетельствовал, что 64% украинцев доверяют Службе безопасности. Также более 90% украинцев больше всего доверяют Вооруженным силам Украины, Государственной службе по чрезвычайным ситуациям доверяют 83% опрошенных, волонтерским организациям — 80%.