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Закон о прекращении договора о дружбе с РФ вступит в силу 12 декабря

Сегодня, 09:45
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Договор о дружбе с РФ прекратит свое действие с 1 апреля 2019 года

Подписанный президентом Петром Порошенко закон о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией вступит в силу с 12 декабря.

Об этом сообщается в тексте документа, опубликованном в газете Верховной Рады Голос Украины.

Согласно закону, договор с РФ прекратит свое действие с 1 апреля 2019 года.

Напомним, Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией вступил в силу 1 апреля 1999 года. Он был заключен сроком на десять лет с автоматическим продлением на последующие десятилетние периоды.

Этот документ стал основополагающим для украинско-российских отношений, которые предусматривали стратегическое партнерство "на основе принципов взаимного уважения, суверенного равенства, территориальной целостности, нерушимости границ, мирного урегулирования споров, неприменения силы или угрозы силы, включая экономические и другие способы давления".

Впрочем, после агрессии РФ против Украины и оккупации части ее территорий "договор о дружбе" утратил актуальность.

 

Теги:   Дружба Закон Россия

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Сегодня, 09:45

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Закон о прекращении договора о дружбе с РФ вступит в силу 12 декабря

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