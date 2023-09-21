Рада приняла закон о нацменьшинствах. Это одно из требований для членства в ЕС 21 сентября, 11:53 Рада приняла закон о нацменьшинствах (Фото:Ярослав Железняк/Telegram)

Верховная Рада Украины в четверг, 21 сентября, приняла «евроинтеграционный» законопроект № 9610 о национальных меньшинствах.

Об этом сообщили народные депутаты Ярослав Железняк и Алексей Гончаренко.

Закон с внесенными изменениями зарегистрировали в Раде в августе. Его поддержали 318 парламентариев. Гончаренко рассказал, что закон, в частности, предусматривает следующее:

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определение, кто является нацменьшинствами;

разрешение использования языков нацменьшинств в рекламе и во время различных мероприятий, а также при оказании помощи;

разработка методологии использования языков нацменьшинств в определенных регионах;

уточнение порядка определения населенных пунктов, в которых большинство жителей — это представители нацменьшинства.

Законопроект о нацменьшинствах является одним из главных требований для начала переговоров о членстве Украины в Евросоюзе. В декабре 2022-го его уже приняли в целом, но Венецианская комиссия была не полностью удовлетворена и рекомендовала пересмотреть ряд положений, большинство из которых касаются использования языков нацменьшинств.

Этот закон президента Владимира Зеленского просил пересмотреть президент Румынии Клаус Йоханнис. Венгрия годами блокировала сотрудничество Киева с НАТО, заявляя о «политике нарушения прав национальных меньшинств».