Зеленский отрицает, что разговаривал с фон дер Ляйен о законе про САП и НАБУ

Владимир Зеленский и Урсула фон дер Ляйен во время встречи в Риме, 26 апреля 2025 года (Фото: Andrew Medichini/Pool via REUTERS)

Президент Украины Владимир Зеленский опроверг информацию о том, что после принятия резонансного закона 12414 с ним общалась президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Я не общался с Урсулой фон дер Ляйен в последние дни. Все, что об этом писали, все, что она мне якобы говорила, — это фейк. Мы не имели разговора», — сказал Зеленский во время закрытой встречи с журналистами 24 июля. Его цитирует агентство Интерфакс-Украина.

23 июля представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье заявил, что в Европейской комиссии обеспокоены в связи с принятием закона о Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и обратились к украинскому правительству за объяснениями.

«Президент Европейской комиссии контактировала с президентом Владимиром Зеленским по этим последним событиям. Президент фон дер Ляйен выразила серьезную обеспокоенность последствиями изменений и попросила украинское правительство предоставить объяснения», — приводит цитату Мерсье Интерфакс-Украина.

Скандальный закон № 12414 о НАБУ и САП — что известно

22 июля Верховная Рада проголосовала в целом за законопроект № 12414, который раскритиковали как попытку лишить НАБУ и САП независимости. Уже в тот же вечер его подписал Владимир Зеленский. Закон вступил в силу 23 июля, после его публикации в парламентской газете Голос Украины.

Закон вносит дополнительные правки в проект изменений в Уголовный кодекс Украины. Правки предложил депутат Максим Бужанский (Слуга народа).

В частности, согласно закону генпрокурор наделяется полномочиями:

забирать дела у НАБУ и поручать расследование другим органам;

быть фактическим руководителем САП и перепоручать полномочия прокурора САП другим прокурорам;

предоставлять детективам НАБУ обязательные письменные указания;

самостоятельно закрывать дела по подозрению топ-чиновников.

Процессуальная автономия САП также существенно ограничивается, ведь:

прокуроры САП будут лишены возможности определять подследственность НАБУ в исключительных случаях;

руководитель САП не сможет решать споры о подследственности по делам, которые может расследовать НАБУ;

руководитель САП не будет иметь полномочий по изменению апелляционных и кассационных жалоб, внесенных прокурорами САП.

Вечером 22 июля в Киеве и ряде других городов Украины — Одессе, Львове, Днепре, Ивано-Франковске — начались акции протеста против принятия законопроекта № 12414. Еще более масштабные протесты повторились 23−24 июля во многих городах Украины.

Несмотря на эти протесты с требованиями ветировать документ президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект № 12414. В ночь на 23 июля он опубликовал видеообращение, в котором сказал, что НАБУ и САП продолжат свою работу, несмотря на принятие закона. Однако, по его словам, антикоррупционная инфраструктура должна быть «очищена от российских влияний». Впоследствии Зеленский внес в Верховную Раду новый законопроект о НАБУ и САП, который «обеспечит силу системе правопорядка».