После варианта Зеленского. В Раде зарегистрировали четыре альтернативных законопроекта по НАБУ и САП

Народные депутаты зарегистрировали четыре законопроекта о независимости НАБУ и САП после того, как президент Владимир Зеленский представил свой. Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной Рады.

Нардепы зарегистрировали такие законопроекты:

Реклама

Нардеп от фракции Голос Ярослав Юрчишин написал, что 30 июля запланировано заседание Комитета Рады по вопросам правоохранительной деятельности и там будут рассматривать только президентский законопроект и четыре альтернативных.

Ранее сообщалось, что законопроект Зеленского Рада должна рассмотреть в четверг, 31 июля. Европейская правда со ссылкой на собеседников в структурах ЕС писала, что Европейский союз предупредил Украину о последствиях в случае, если Верховная Рада не найдет голосов для отмены норм закона, который ограничивает независимость НАБУ и САП.

По данным ЕП, еврочиновники готовятся к сценарию, при котором 31 июля нардепы не примут ни один из законопроектов, которые восстанавливают независимость антикоррупционных органов в Украине.

Скандальный законопроект № 12414 относительно НАБУ и САП — что известно

22 июля Верховная Рада проголосовала в целом за законопроект № 12414, который раскритиковали как попытку лишить НАБУ и САП независимости. Уже в тот же вечер его подписал Владимир Зеленский. Закон вступил в силу 23 июля, после его публикации в парламентской газете Голос Украины.

Закон вносит дополнительные правки в проект изменений в Уголовный кодекс Украины. Правки предложил депутат Максим Бужанский (Слуга народа).

В частности, согласно закону генпрокурор наделяется полномочиями:

забирать дела у НАБУ и поручать расследование другим органам;

быть фактическим руководителем САП и передоверять полномочия прокурора САП другим прокурорам;

предоставлять детективам НАБУ обязательные письменные указания;

самостоятельно закрывать дела по подозрению топ-чиновников.

Процессуальная автономия САП также существенно ограничивается.

Вечером 22 июля в Киеве и ряде других городов Украины — Одессе, Львове, Днепре, Ивано-Франковске — начались акции протеста против принятия законопроекта № 12414. Еще более масштабные протесты повторились 23−24 июля во многих городах Украины.

В ночь на 23 июля Зеленский опубликовал видеообращение, в котором сказал, что НАБУ и САП продолжат свою работу, несмотря на принятие закона. Однако, по его словам, антикоррупционная инфраструктура должна быть «очищена от российских влияний». Впоследствии Зеленский внес в Верховную Раду новый законопроект о НАБУ и САП, который «обеспечит силу системе правопорядка».