Семен Кривонос предполагает, что атаки на НАБУ и САП продолжатся, но станут «более филигранными» (Фото: НАБУ)

Директор НАБУ Семен Кривонос считает, что в случае принятия нового закона, который вернет независимость антикоррупционным органам , атаки на эти структуры со стороны власти все равно продолжатся.

«Если закон будет принят, атаки продолжатся — но они будут более филигранными. Электризация общества продолжится, как и месседжи о том, что НАБУ и САП неэффективны, „вы вышли не за тех, они ничего не делают, не достигают никаких результатов“. Дискредитация будет усиливаться еще больше, чтобы подготовить украинское общество, что, в конце концов, пора нас реформировать», — сказал он в интервью Суспільному.

Реклама

Кривонос рассказал, что представители международных институтов, США, ЕС и Международного банка проводили внутренний аудит НАБУ, во время которого выявили недостатки и предоставили соответствующие рекомендации.

По его словам, руководство НАБУ и САП будет выполнять эти рекомендации, чтобы стать более эффективными и предупредить будущие атаки.

«Потому что в будущей атаке можно будет и не устоять — мы это четко осознаем и понимаем. Поэтому два компонента: работать и коммуницировать с обществом. Коммуницировать с теми людьми, которые нас сейчас поддерживают», — подчеркнул Кривонос.

Директор НАБУ также призвал народных депутатов принять законопроект президента Украины Владимира Зеленского за основу и в целом сразу, «не растягивая на две недели».

«Если будет только первое чтение, фактически это может затянуть этот процесс на неопределенный срок и создать для нас дополнительные риски. Потому что все это время мы не можем расследовать дела эффективно», — пояснил он.

Верховная Рада рассмотрит законопроект президента Зеленского о НАБУ и САП в четверг, 31 июля.

Скандальный закон № 12414 относительно НАБУ и САП — что известно

22 июля Верховная Рада проголосовала в целом за законопроект № 12414, который раскритиковали как попытку лишить НАБУ и САП независимости. Уже в тот же вечер его подписал Владимир Зеленский. Закон вступил в силу 23 июля, после его публикации в парламентской газете Голос Украины.

Закон вносит дополнительные правки в проект изменений в Уголовный кодекс Украины. Правки предложил депутат Максим Бужанский (Слуга народа).

В частности, согласно закону генпрокурор наделяется полномочиями:

забирать дела у НАБУ и поручать расследование другим органам;

быть фактическим руководителем САП и передоверять полномочия прокурора САП другим прокурорам;

предоставлять детективам НАБУ обязательные письменные указания;

самостоятельно закрывать дела с подозрениями топ-чиновников.

Процессуальная автономия САП также существенно ограничивается.

Вечером 22 июля в Киеве и ряде других городов Украины — Одессе, Львове, Днепре, Ивано-Франковске — начались акции протеста против принятия законопроекта № 12414. Еще более масштабные протесты повторились 23−24 июля во многих городах Украины.

Несмотря на эти протесты с требованиями ветировать документ президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект № 12414. В ночь на 23 июля он опубликовал видеообращение, в котором сказал, что НАБУ и САП продолжат свою работу, несмотря на принятие закона. Однако, по его словам, антикоррупционная инфраструктура должна быть «очищена от российских влияний». Впоследствии Зеленский внес в Верховную Раду новый законопроект о НАБУ и САП, который «обеспечит силу системе правопорядка».