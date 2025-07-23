Народный депутат от фракции Голос Ярослав Железняк в интервью Radio NV заявил, что правки, лишающие полномочий НАБУ и САП, внесли в закон о пропавших без вести, в котором изначально речь не шла об антикоррупционных институциях.

«В абсолютно левый закон (он о пропавших без вести), абсолютно нарушая любую норму регламента, внесли правки, которые по факту ликвидируют НАБУ и САП», — заявил Железняк в эфире Radio NV.

Нардеп добавил, что процедура была настолько нарушена, что он и его коллеги инициировали отставку спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука, а когда большинство депутатов ее не поддержало, заблокировали трибуну.

Ранее о том, что законопроект 12414 изначально касался не НАБУ и САП, а других вопросов заявил нардеп от Слуги народа и руководитель профильного подкомитета по вопросам уголовного законодательства и противодействия преступности Александр Бакумов.

По его словам, сначала законопроект позволял родственникам обращаться в органы досудебного расследования по месту своего проживания, что уменьшало необходимость ездить в зоны боевых действий.

«Указанным законопроектом предоставлялось право прокурора в своем мотивированном постановлении определять тот же орган досудебного расследования в других регионах, где подано соответствующее заявление об исчезновении, и соответственно расследовать. И, непосредственно, эти подразделения занимались досудебным расследованием, в определенных случаях поручали какие-то определенные следственные действия делать там, как лицо пропало без вести. Вот была основная идея законопроекта, и я ее поддержал», — заявил Бакумов.

Он добавил, что во время того, как законопроект готовили ко второму чтению, в него внесли правки. Нардеп отметил, что они «не касаются предмета правового регулирования».

«Они фактически превратили этот законопроект в другой. Поэтому это одна из тех причин, в связи с тем, чем я не смог сегодня поддержать этот законопроект, который сам подписал в первом чтении», — сказал нардеп.

Бакумов утверждает, что как глава профильного подкомитета, он не был проинформирован о заседании, на котором рассматривали законопроект в измененном виде. Нардеп также рассказал, что не будет обращаться в регламентный комитет парламента из-за нарушения процедур.

23 июля Железняк сообщил, что инициирует попытку отменить закон 12414 через Конституционный суд, поскольку во время его принятия был нарушен ряд статей регламента.

Обыски у сотрудников НАБУ и принятие Закона № 12414

21 июля СБУ и Офис генпрокурора провели около 70 обысков в отношении сотрудников НАБУ — Национального антикоррупционного бюро Украины.

Представители этих ведомств заявили, что разоблачили и задержали по подозрению «в ведении бизнеса в России» Руслана Магамедрасулова — одного из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ.

СБУ и прокуратура также проверяют информацию «относительно контактов Магамедрасулова с российскими спецслужбами и передачи им тайной информации, в частности относительно запланированных следственных действий».

Позже в Госбюро расследований заявили, что сообщили о подозрении трем сотрудникам НАБУ «за совершение дорожно-транспортных происшествий, приведших к увечьям потерпевших». Описанные ДТП произошли в неуточненные даты в Киеве (два инцидента наезда на пешеходов) и на трассе Киев-Одесса (ДТП во время обгона).

22 июля Верховная Рада проголосовала в целом за законопроект № 12414, который ранее раскритиковали в Transparency International как попытку лишить НАБУ и САП независимости.

Законопроект, текст которого эксклюзивно получило Radio NV, вносит дополнительные правки в проект изменений в Уголовный кодекс Украины. Новации касаются деятельности НАБУ и САП и, как заявили ранее критики документа, ограничивают независимость работы этих органов. Правки предложил депутат Максим Бужанский (Слуга народа).

Transparency International Ukraine заявила, что законопроект может разрушить ключевые гарантии независимости НАБУ и САП.

В частности, правками к законопроекту генпрокурор наделяется полномочиями:

забирать дела у НАБУ и поручать расследование другим органам;

быть фактическим руководителем САП и передоверять полномочия прокурора САП другим прокурорам;

предоставлять детективам НАБУ обязательные письменные указания;

самостоятельно закрывать дела по подозрению топ-чиновников.

Процессуальная автономия САП также существенно ограничивается, ведь:

прокуроры САП будут лишены возможности определять подследственность НАБУ в исключительных случаях;

руководитель САП не сможет решать споры о подследственности по делам, которые может расследовать НАБУ;

руководитель САП не будет иметь полномочий по изменению апелляционных и кассационных жалоб, внесенных прокурорами САП.

Там утверждают, что законопроектом депутаты «серьезно нарушают» ст. 116 Регламента ВРУ, ведь кардинально меняют предмет регулирования проекта закона 12414.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект № 12414. В ночь на 23 июля он опубликовал видеообращение, в котором сказал, что НАБУ и САП продолжат свою работу, несмотря на принятие закона. Однако, по его словам, антикоррупционная инфраструктура должна быть «очищена от российских влияний».

Вечером 22 июля в Киеве и ряде других городов Украины — Одессе, Львове, Днепре, Ивано-Франковске — начались акции протеста против принятия законопроекта № 12414.

