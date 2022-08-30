Рада в первом чтении приняла скандальный законопроект О медиа: за что его критикуют 30 августа, 16:12 Рада в первом чтении принял законопроект О медиа (Фото:Киевская городская прокуратура / Facebook)

Верховная Рада на заседании во вторник, 30 августа, приняла в первом чтении законопроект О медиа № 2693-д. Принятие этого закона является необходимым шагом для вступления Украины в ЕС. В то же время, некоторые депутаты и активисты заявляют, что он содержит ослабления для русскоязычной медиаиндустрии.

Как сообщает нардеп от фракции Голос Ярослав Железняк, за проект закона отдали свои голоса 233 народных депутата.

Слуга народа - 179

Батькивщина - 6

Платформа за жизнь и мир ( бывшая ОПЗЖ) - 12

бывшая ОПЗЖ) - 12 За будущее – 7

Доверие — 12

Восстановление Украины ( часть бывшей ОПЗЖ) - 12

часть бывшей ОПЗЖ) - 12 внефракционные – 5

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Европейская солидарность и Голос не дали голоса за документ.

Согласно закону, законопроект во втором чтении должен быть рассмотрен в течение двух недель, однако гуманитарный комитет рекомендовал этот срок увеличить до трех недель.

Заместитель председателя Комитета гуманитарной и информационной политики Евгения Кравчук сообщила, что в сентябре ожидается заключение Европейской комиссии по этому законопроекту, после чего состоится голосование во втором чтении.

Одобрение закона О медиа является одним из критериев, необходимых для начала переговоров о вступлении Украины в ЕС. Еврокомиссия призвала Украину принять закон о СМИ с целью «преодолеть влияние корыстных интересов».

По мнению главы Верховной Рады Руслана Стефанчука, закон о медиа станет одной из самых дискуссионных евроинтеграционных инициатив, которые планирует принять украинский парламент.

Так, накануне голосования, 29 августа, ряд народных депутатов обратились к спикеру Верховной Рады Руслану Стефанчуку с призывом снять документ с ближайшего пленарного заседания. По мнению 34 нардепов, среди которых представители пяти фракций и внефракционные, в обновленном документе существует "опасность разминирования культурной границы с Россией".

Гражданское движение Відсіч опубликовало заявление с критикой отдельных положений законопроекта О медиа, которые по его данным, содержат немало послаблений для русскоязычной медиаиндустрии.

Как заявляет гражданское движение Відсіч, заявление которого цитирует Детектор медиа, эти изменения предусматривают:

уменьшение украинской песенной квоты на радио на 10%;

возвращение « артистов-рашистов» на экраны путем нивелирования Перечня лиц, создающих угрозу национальной безопасности;

артистов-рашистов» на экраны путем нивелирования Перечня лиц, создающих угрозу национальной безопасности; отмена запрета на популяризацию органов российской власти и ее отдельных представителей в телепередачах и фильмах;

отмена запрета на унижение и попрание украинского языка в фильмах;

разрешение телеканалам и дальше безнаказанно нарушать закон о языке, транслируя фильмы на русском;

отмена недавно принятого запрета на песни российских исполнителей и т.д.

Открыто обсудить, доработать и принять новое законодательство о медиа власти призвала группа общественных организаций, работающих в сфере СМИ.



Законопроект №2693-д О медиа зарегистрировали в Верховной Раде 27 декабря 2019 года, в мае 2020-го парламент отправил его на повторное первое чтение. Он должен стать комплексным документом, заменяющим несколько медийных законов.

Как пишет профильное издание Детектор медиа, законопроект предлагает ввести регуляцию онлайн-СМИ, деятельность блоггеров и разных вебплатформ (типа Netlix или Facebook). Предусмотрен и механизм сорегуляции. Отдельный раздел законопроекта посвящен вещанию общин (community media) — третьему сектору вещания, существующему в Европе параллельно общественному и коммерческому.

Также документ предусматривает расширение полномочий регулятора — Нацсовета по телевидению и радиовещанию.

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