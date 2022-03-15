Зеленский подписал закон об уголовной ответственности за сотрудничество с Россией 15 марта, 13:30 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский (Фото:Courtesty of Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об уголовной ответственности за сотрудничество с Россией.



Об этом в ходе телемарафона сообщил вице-спикер парламента Александр Корниенко.

«Закон о коллаборационизме уже подписан президентом, по моей информации, и будет опубликован», — сказал он.

3 марта Верховная Рада приняла в целом законопроекты № 5143 и № 5144 о борьбе с коллаборационизмом.

Уголовный кодекс дополнится статьей 111−1 Коллаборационная деятельность. Она вводит уголовную ответственность за сотрудничество с государством-агрессором, его оккупационной администрацией или его вооруженными или военизированными формированиями в военной, политической, информационной, административной, хозяйственной и трудовой сферах.

Коллаборационная деятельность в Украине будет караться тюремным заключением сроком на 15 лет, а также будет предусматривать ограничение доступа к занятию должностей, связанных с выполнением функций государства или местного самоуправления.

Теперь разрешается ликвидировать политические партии, уполномоченные лица которых были осуждены за коллаборационизм. Также это касается юридических лиц.

Лицам, осужденным за коллаборационизм, запрещается быть членами избирательных комиссий, официальными наблюдателями, представителями кандидата на пост президента Украины в Центральной избирательной комиссии, доверенными лицами кандидата на пост президента Украины, кандидатами на местных выборах и т. д.

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