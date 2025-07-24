В НАБУ прокомментировали положения о проверках на полиграфе нового законопроекта Зеленского

Как заявили в НАБУ, применение полиграфа в конкретных случаях — устоявшаяся внутренняя практика их ведомства. (Фото: t.me/nab_ukraine)

Согласно нормам президентского законопроекта № 13533 , проверку сотрудников НАБУ на полиграфе будут проводить работники Управления внутреннего контроля ведомства, а не специалисты СБУ.

Об этом 24 июля сообщили представители НАБУ.

«Законопроект, который должен устранить угрозы независимости антикоррупционных органов, предусматривает, в частности, прохождение полиграфа сотрудниками НАБУ, имеющими доступ к государственной тайне. Эти проверки предлагается проводить именно УВК НАБУ», — заяили в ведомстве.

Как заявили в НАБУ, применение полиграфа в вышеуказанных случаях — устоявшаяся внутренняя практика ведомства.

«Сотрудники проходят полиграф во время служебных расследований, назначений и переназначений. Это не новация, а инструмент внутренней добропорядочности», — заявили в НАБУ.

Как уточнили в ведомстве, в 2024 году УВК провело более 200 психофизиологических опросов сотрудников НАБУ с использованием полиграфа.

«Важно, чтобы методология таких проверок, утвержденная НАБУ и СБУ, исключала риски вмешательства в оперативную деятельность или давления на сотрудников», — подытожили в НАБУ.

Вечером 24 июля на сайте Верховной Рады зарегистрировали законопроект № 13533 о расширении полномочий НАБУ и САП, инициированный президентом Владимиром Зеленским.

Как сообщал нардеп Ярослав Железняк, президентский документ возвращает в законодательство нормы, которые были изменены 22 июля скандальным законопроектом № 12414.

Кроме того, по информации народного избранника, в законопроекте № 13533 есть своего рода предохранитель от «российского влияния» в НАБУ/САП.

Также сообщается, что нормы законопроекта предлагают механизм предотвращения разведывательно-подрывной деятельности иностранных спецслужб против сотрудников антикоррупционных органов.

Как уточнил нардеп Железняк, законопроект предусматривает создание подразделения внутреннего контроля НАБУ, САП, БЭБ, ОГП, ГБР, НПУ по методологии, согласованной с СБУ.

Соответственно, украинская спецслужба обязана будет не реже одного раза в два года проводить полиграфологические исследования сотрудников этих ведомств, которые имеют допуск к государственной тайне — на предмет совершения ими действий в пользу страны-агрессора РФ.