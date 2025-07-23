«Никогда не видел коррупционеров настолько счастливыми»: Железняк об атмосфере во время голосования за закон 12414

23 июля, 15:08
Некоторые депутаты в Раде аплодируют после выступления Юлии Тимошенко в поддержку ограничения полномочий НАБУ и САП (Фото: Кадр видео Ярослав Железняк via Facebook)

Народный депутат от фракции Голос Ярослав Железняк в интервью Radio NV рассказал об атмофере в Раде во время голосования за закон 12414, который ограничил полномочия НАБУ и САП.

В эфире Radio NV Железняк назвал голосование за закон 12414 «одним из самых грязных», отметив, что оно осуществлялось с грубыми процедурными нарушениями, но без проблем с поиском голосов.

«Единственное, где не было никакой интриги, — это голоса в Верховной Раде. Я никогда не видел некоторых коррупционеров, которые, к сожалению, сидят со мной в одном зале, настолько счастливыми. После голосования я услышал фразу одного из них, это был Максим Бужанский. Он, наверное, не коррупционер, но точно выступал за ликвидацию НАБУ и САП, о чем он говорил публично. Так вот эта фраза: „Этот футбол мне нравится“. И, знаете, мне прямо было в этот момент настолько противно, когда люди самое важное голосование в этом парламенте сравнивают с футболом, что даже я за эти шесть лет был удивлен», — рассказал нардеп.

Он выразил мнение, что если бы закон 12414 снова выставили на голосование депутаты за него проголосовали бы.

«Выступала Батькивщина активно „за“, вступали ОПЗЖ „за“, группы и особенно — коалиция. Поэтому, да, когда сравнивают этот закон (а он был подан 16 января, правда не 2014 года, а 2025-го) с законами 16 января (времен Януковича — Ред.), здесь люди делают ошибку. Потому что даже за законы 16 января надо было собирать голоса. А вот здесь голосов было прямо с запасом, и люди это делали сознательно, осознавая всю ответственность и все те последствия, к которым такое решение приведет», — сказал Железняк.

https://www.youtube.com/watch?v=afKHQoVsaUs

Обыски у сотрудников НАБУ и принятие Закона № 12414

21 июля СБУ и Офис генпрокурора провели около 70 обысков в отношении сотрудников НАБУ — Национального антикоррупционного бюро Украины.

Представители этих ведомств заявили, что разоблачили и задержали по подозрению «в ведении бизнеса в России» Руслана Магамедрасулова — одного из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ.

СБУ и прокуратура также проверяют информацию «относительно контактов Магамедрасулова с российскими спецслужбами и передачи им тайной информации, в частности относительно запланированных следственных действий».

Позже в Госбюро расследований заявили, что сообщили о подозрении трем сотрудникам НАБУ «за совершение дорожно-транспортных происшествий, приведших к увечьям потерпевших». Описанные ДТП произошли в неуточненные даты в Киеве  (два инцидента наезда на пешеходов) и на трассе Киев-Одесса  (ДТП во время обгона).

22 июля Верховная Рада проголосовала в целом за законопроект № 12414, который ранее раскритиковали в Transparency International как попытку лишить НАБУ и САП независимости.

Законопроект, текст которого эксклюзивно получило Radio NV, вносит дополнительные правки в проект изменений в Уголовный кодекс Украины. Новации касаются деятельности НАБУ и САП и, как заявили ранее критики документа, ограничивают независимость работы этих органов. Правки предложил депутат Максим Бужанский (Слуга народа).

Transparency International Ukraine заявила, что законопроект может разрушить ключевые гарантии независимости НАБУ и САП.

В частности, правками к законопроекту генпрокурор наделяется полномочиями:

  • забирать дела у НАБУ и поручать расследование другим органам;
  • быть фактическим руководителем САП и передоверять полномочия прокурора САП другим прокурорам;
  • предоставлять детективам НАБУ обязательные письменные указания;
  • самостоятельно закрывать дела по подозрению топ-чиновников.
Процессуальная автономия САП также существенно ограничивается, ведь:

  • прокуроры САП будут лишены возможности определять подследственность НАБУ в исключительных случаях;
  • руководитель САП не сможет решать споры о подследственности по делам, которые может расследовать НАБУ;
  • руководитель САП не будет иметь полномочий по изменению апелляционных и кассационных жалоб, внесенных прокурорами САП.

Там утверждают, что законопроектом депутаты «серьезно нарушают» ст. 116 Регламента ВРУ, ведь кардинально меняют предмет регулирования проекта закона 12414.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект № 12414. В ночь на 23 июля он опубликовал видеообращение, в котором сказал, что НАБУ и САП продолжат свою работу, несмотря на принятие закона. Однако, по его словам, антикоррупционная инфраструктура должна быть «очищена от российских влияний».

Вечером 22 июля в Киеве и ряде других городов Украины — Одессе, Львове, Днепре, Ивано-Франковске — начались акции протеста против принятия законопроекта № 12414.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Ярослав Железняк Радио NV

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

