Две недели на подготовку изменений в законы. Глава МВД прокомментировал встречу руководителей силовых органов у Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский поручил руководителям правоохранительных и антикоррупционных органов через две недели подготовить законодательные изменения для оптимизации работы без дублирования функций.

Об этом в Министерстве внутренних дел Украины сообщили 23 июля в комментарии NV со ссылкой на главу ведомства Игоря Клименко.

«Президент нам дал две недели на встречи, на переговоры и так далее для того, чтобы через две недели мы пришли к нему и сказали, как будем работать. Какие нужны изменения, чтобы все могли работать без дублирования функций. Готовим свои предложения, что необходимо внести в законодательство», — сказал он.

По словам Клименко, на следующей неделе руководители украинских правоохранительных органов планируют встретиться в Офисе генпрокурора встречаемся — в таком же самом составе, каким они встречались с президентом Зеленским.

«Почему собирал Президент? Главное — отношения среди правоохранительных органов. Потому что очень много мнений, что есть недоразумения, есть обвинения, есть недовольство чем-то, и он хотел выслушать нас, каждого. Каждый выступил со своей оценкой ситуации, которая произошла. Президент пытался в этом разобраться и выслушать всех, а главное — объединить нас всех», — сказал Клименко.

Кроме того, глава МВД прокомментировал протесты против закона № 12414 относительно НАБУ и САП, которые состоялись во многих городах Украины.

«Имели ли право вчера люди выходить? Да, имели. Правонарушений не было зафиксировано. Все прошло спокойно и мирно. И вы увидели реакцию Национальной полиции по Украине. Мы научились общаться, мы научились уважать друг друга и чувствовать, что происходит в стране. Другое дело — война. И, думаю, россияне вчера вечером ждали, чтобы воспользоваться акциями», — подытожил Клименко.

23 июля президент Украины Владимир Зеленский на фоне протестов из-за принятия закона № 12414 провел встречу с руководителями правоохранительных и антикоррупционных органов, среди которых был, в частности, генеральный прокурор Руслан Кравченко.

Зеленский поблагодарил всех участников встречи, на которой присутствовали представители СБУ, НАБУ, САП, НАПК, ГБР, МВД и генпрокурор. Он также отметил, что участники договорились, что все будут работать «исключительно конструктивно».

Кроме того, в НАБУ и САП по итогам предыдущей встречи в Офисе президента заявили, что принятые накануне изменения в закон № 12414 существенно ограничивают их независимость.

Скандальный закон № 12414 относительно НАБУ и САП — что известно

22 июля Верховная Рада проголосовала в целом за законопроект № 12414, который ранее раскритиковали в Transparency International как попытку лишить НАБУ и САП независимости.

Законопроект, текст которого эксклюзивно получило Radio NV, вносит дополнительные правки в проект изменений в Уголовный кодекс Украины. Правки предложил депутат Максим Бужанский (Слуга народа).

В частности, правками к законопроекту генпрокурор наделяется полномочиями:

забирать дела у НАБУ и поручать расследование другим органам;

быть фактическим руководителем САП и передоверять полномочия прокурора САП другим прокурорам;

предоставлять детективам НАБУ обязательные письменные указания;

самостоятельно закрывать дела по подозрению топ-чиновников.

Процессуальная автономия САП также существенно ограничивается, ведь:

прокуроры САП будут лишены возможности определять подследственность НАБУ в исключительных случаях;

руководитель САП не сможет решать споры о подследственности по делам, которые может расследовать НАБУ;

руководитель САП не будет иметь полномочий по изменению апелляционных и кассационных жалоб, внесенных прокурорами САП.

Представитель Европейской комиссии Гийом Мерсье заявил, что ЕС обеспокоен последними действиями Украины в отношении ее НАБУ и САП.

Вечером 22 июля в Киеве и ряде других городов Украины — Одессе, Львове, Днепре, Ивано-Франковске — начались акции протеста против принятия законопроекта № 12414.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект № 12414. В ночь на 23 июля он опубликовал видеообращение, в котором сказал, что НАБУ и САП продолжат свою работу, несмотря на принятие закона. Однако, по его словам, антикоррупционная инфраструктура должна быть «очищена от российских влияний».