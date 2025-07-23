На фоне скандала относительно САП и НАБУ. Рада ушла на перерыв почти до конца августа — нардеп

23 июля, 17:53
Верховная Рада уйдет на перерыв до конца августа (Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Народный депутат Украины от фракции Голос Ярослав Железняк заявил, что Верховная Рада ушла на перерыв, который продлится четыре недели. Депутаты вернутся к работе в 20-х числах августа, написал в среду, 23 июля, Железняк.

«Не ведитесь на историю „исправим за две недели“ относительно НАБУ и САП», — заявил нардеп.

В среду глава парламентской фракции партии Слуга народа Давид Арахамия заверил, что Верховная Рада готова поддержать план «конкретных» мер, который позволит «снять все вопросы», а также даст больше реальной силы правоохранительной и антикоррупционной системе.

Арахамия утверждал, что как только будет представлен общий план действий, «в Верховной Раде готовы политически это поддержать и предоставить необходимые ресурсы, обеспечить необходимые решения».

23 июля президент Украины Владимир Зеленский на фоне протестов из-за принятия закона № 12414 провел встречу с руководителями правоохранительных и антикоррупционных органов, среди которых был, в частности генеральный прокурор. Глава государства отметил, что участники встречи договорились, что все будут работать «исключительно конструктивно».

В НАБУ и САП по итогам встречи в Офисе президента заявили, что принятые накануне изменения в закон № 12414 существенно ограничивают их независимость.

Скандальный закон № 12414 относительно НАБУ и САП — что известно

22 июля Верховная Рада проголосовала в целом за законопроект № 12414, который ранее раскритиковали в Transparency International как попытку лишить НАБУ и САП независимости.

В частности, правками к законопроекту генпрокурор наделяется полномочиями:

  • забирать дела у НАБУ и поручать расследование другим органам;
  • быть фактическим руководителем САП и передоверять полномочия прокурора САП другим прокурорам;
  • предоставлять детективам НАБУ обязательные письменные указания;
  • самостоятельно закрывать дела по подозрению топ-чиновников.
Процессуальная автономия САП также существенно ограничивается, ведь:

  • прокуроры САП будут лишены возможности определять подследственность НАБУ в исключительных случаях;
  • руководитель САП не сможет решать споры о подследственности по делам, которые может расследовать НАБУ;
  • руководитель САП не будет иметь полномочий по изменению апелляционных и кассационных жалоб, внесенных прокурорами САП.

Представитель Европейской комиссии Гийом Мерсье заявил, что ЕС обеспокоен последними действиями Украины в отношении ее НАБУ и САП.

Вечером 22 июля в Киеве и ряде других городов Украины — Одессе, Львове, Днепре, Ивано-Франковске — начались акции протеста против принятия законопроекта № 12414.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект № 12414. В ночь на 23 июля он опубликовал видеообращение, в котором сказал, что НАБУ и САП продолжат свою работу, несмотря на принятие закона. Однако, по его словам, антикоррупционная инфраструктура должна быть «очищена от российских влияний».

Редактор: Виктория Горевая

Теги:   Верховная Рада Ярослав Железняк Каникулы Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП)

