Юрчишин спрогнозировал, что после лишения независимости НАБУ и САП давлению подвергнутся независимые СМИ и активисты

Акция протеста против принятия закона 12414 в центре Львова, 22 июля 2025 года (Фото: REUTERS/Роман Балюк)

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин в интервью Radio NV спрогнозировал, что после лишения независимости НАБУ и САП, власть будет давить на независимые СМИ и активистов.

«Это, скорее всего, независимые журналисты и медиа. И здесь особенно внимание будет касаться, к сожалению, вас, NV и Украинской правды, как действительно институционально, организационно независимых от украинской власти никоим образом средств массовой информации с большим национальным покрытием», — сказал Юрчишин в эфире Radio NV, отвечая на вопрос, кто, по его мнению, подвергнется давлению следующий.

Реклама

Нардеп также высказал мнение, что Наблюдательный совет Суспільного попытаются подчинить через расширение партийных квот.

«Потому что срок текущего Наблюдательного совета завершается, а у нас множатся группы, которые могут делегировать членов Наблюдательного совета. То есть, если когда-то [запрещенная партия] ОПЗЖ имела только одного члена Наблюдательного совета, теперь из-за восстановления платформы За життя і мир будет иметь минимум двух, а в реальности Офис президента будет иметь, скорее всего, шесть лояльных к себе членов Наблюдательного совета. А это уже почти треть голосов», — объяснил Юрчишин.

Он добавил, что будет продолжаться давление и на общественных активистов.

«Возможны более активные расследования в отношении волонтерских фондов, которые являются независимыми от Офиса президента, не синхронизируют свою работу с Офисом президента», — предположил нардеп.

Юрчишин также считает, что в армии начнутся «переназначения руководителей».

«Мы уже это видели на примере [Вадима] Сухаревского, которого пригласили возглавлять Силы беспилотных систем, а потом сняли в никуда, фактически отправили на второстепенную должность», — напомнил он.

Обыски у сотрудников НАБУ и принятие Закона № 12414

21 июля СБУ и Офис генпрокурора провели около 70 обысков в отношении сотрудников НАБУ — Национального антикоррупционного бюро Украины.

Представители этих ведомств заявили, что разоблачили и задержали по подозрению «в ведении бизнеса в России» Руслана Магамедрасулова — одного из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ.

СБУ и прокуратура также проверяют информацию «относительно контактов Магамедрасулова с российскими спецслужбами и передачи им тайной информации, в частности относительно запланированных следственных действий».

Позже в Госбюро расследований заявили, что сообщили о подозрении трем работникам НАБУ «за совершение дорожно-транспортных происшествий, приведших к увечьям потерпевших». Описанные ДТП произошли в неуточненные даты в Киеве (два инцидента наезда на пешеходов) и на трассе Киев-Одесса (ДТП во время обгона).

22 июля Верховная Рада проголосовала в целом за законопроект № 12414, который ранее раскритиковали в Transparency International как попытку лишить НАБУ и САП независимости.

Законопроект, текст которого эксклюзивно получило Radio NV, вносит дополнительные правки в проект изменений в Уголовный кодекс Украины. Новации касаются деятельности НАБУ и САП и, как заявили ранее критики документа, ограничивают независимость работы этих органов. Правки предложил депутат Максим Бужанский (Слуга народа).

Transparency International Ukraine заявила, что законопроект может разрушить ключевые гарантии независимости НАБУ и САП.

В частности, правками к законопроекту генпрокурор наделяется полномочиями:

забирать дела у НАБУ и поручать расследование другим органам;

быть фактическим руководителем САП и передоверять полномочия прокурора САП другим прокурорам;

предоставлять детективам НАБУ обязательные письменные указания;

самостоятельно закрывать дела по подозрению топ-чиновников.

Процессуальная автономия САП также существенно ограничивается, ведь:

прокуроры САП будут лишены возможности определять подследственность НАБУ в исключительных случаях;

руководитель САП не сможет решать споры о подследственности по делам, которые может расследовать НАБУ;

руководитель САП не будет иметь полномочий по изменению апелляционных и кассационных жалоб, внесенных прокурорами САП.

Там утверждают, что законопроектом депутаты «серьезно нарушают» ст. 116 Регламента ВРУ, ведь кардинально меняют предмет регулирования проекта закона 12414.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект № 12414. В ночь на 23 июля он опубликовал видеообращение, в котором сказал, что НАБУ и САП продолжат свою работу, несмотря на принятие закона. Однако, по его словам, антикоррупционная инфраструктура должна быть «очищена от российских влияний».

Вечером 22 июля в Киеве и ряде других городов Украины — Одессе, Львове, Днепре, Ивано-Франковске — начались акции протеста против принятия законопроекта № 12414.