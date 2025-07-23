«Плохой день для Украины». Дмитрий Кулеба назвал «спектаклем не о справедливости» принятие закона по НАБУ и САП
Дмитрий Кулеба заявил о «плохом дне для Украины» после принятия закона № 12414 о НАБУ и САП (Фото: @dmytro_kuleba/Instagram)
Бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отреагировал на принятие закона № 12414, фактически ограничивающего независимость Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).
На своей странице в Facebook вечером 22 июля он написал, что «это плохой день для Украины».
По его словам, речь идет не только о судьбе антикоррупционных органов, а о «желании людей жить в справедливой стране».
" Когда за 24 часа разыгрывается спектакль, и все должны это съесть, это не о справедливости. Я понимаю, что для многих во власти Революция достоинства является лишь ежегодным сообщением в соцсетях. Но для миллионов людей это была жертва ради справедливости. И ее нельзя обнулить голосованием и быстрыми подписями", — отметил экс-министр.
Кулеба отметил, что сейчас у президента Украины Владимира Зеленского есть выбор — «стать на сторону народа или не стать».
«И это опять же не о НАБУ и не о САП. Это о народе», — добавил он.
22 июля Верховная Рада проголосовала в целом за законопроект № 12414, который ранее раскритиковали в Transparency International как попытку лишить НАБУ и САП независимости.
Законопроект, текст которого эксклюзивно получило Radio NV, вносит дополнительные правки в проект изменений в Уголовный кодекс Украины. Правки предложил депутат Максим Бужанский (Слуга народа).
Transparency International Ukraine заявила, что законопроект может разрушить ключевые гарантии независимости НАБУ и САП.
В частности, правками к законопроекту генпрокурор наделяется полномочиями:
- забирать дела у НАБУ и поручать расследование другим органам;
- быть фактическим руководителем САП и передоверять полномочия прокурора САП другим прокурорам;
- предоставлять детективам НАБУ обязательные письменные указания;
- самостоятельно закрывать дела по подозрению топ-чиновников.
Процессуальная автономия САП также существенно ограничивается, ведь:
- прокуроры САП будут лишены возможности определять подследственность НАБУ в исключительных случаях;
- руководитель САП не сможет решать споры о подследственности по делам, которые может расследовать НАБУ;
- руководитель САП не будет иметь полномочий по изменению апелляционных и кассационных жалоб, внесенных прокурорами САП.
Представитель Европейской комиссии Гийом Мерсье заявил, что ЕС обеспокоен последними действиями Украины в отношении ее НАБУ и САП.
Вечером 22 июля в Киеве и ряде других городов Украины — Одессе, Львове, Днепре, Ивано-Франковске — начались акции протеста против принятия законопроекта № 12414.
Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект № 12414. В ночь на 23 июля он опубликовал видеообращение, в котором сказал, что НАБУ и САП продолжат свою работу, несмотря на принятие закона. Однако, по его словам, антикоррупционная инфраструктура должна быть «очищена от российских влияний».