Генпрокурор заявил, что проверит, соответствуют ли дела НАБУ его подследственности

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко заявил, что проверит дела, которые расследует Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) на факт того, касаются ли производства подследственности и полномочий органа.

Об этом он сказал во время заседания Временной следственной комиссии (ВСК) Верховной Рады по вопросам расследования возможных фактов коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений в правоохранительных органах, судах и органах судебной власти.

Реклама

Кравченко отметил, что у НАБУ якобы есть дела, которые бюро не должно расследовать из-за того, что это «не их подследственность».

«Это отдельный кейс — отправить по подследственности дела, которые расследует НАБУ по чужой подследственности, в правоохранительные органы, которые имеют эту подследственность», — заявил он.

Кравченко также назвал «большой ответственностью» предоставление полномочий генеральному прокурору по подписи подозрений топ-чиновникам и проверка подследственности дел, которые расследует НАБУ.

22 июля Верховная Рада проголосовала в целом за законопроект № 12414, который ранее раскритиковали в Transparency International как попытку лишить НАБУ и САП независимости.

Законопроект, текст которого эксклюзивно получило Radio NV, вносит дополнительные правки в проект изменений в Уголовный кодекс Украины. Правки предложил депутат Максим Бужанский (Слуга народа).

Transparency International Ukraine заявила, что законопроект может разрушить ключевые гарантии независимости НАБУ и САП.

В частности, правками к законопроекту генпрокурор наделяется полномочиями:

забирать дела у НАБУ и поручать расследование другим органам;

быть фактическим руководителем САП и передоверять полномочия прокурора САП другим прокурорам;

предоставлять детективам НАБУ обязательные письменные указания;

самостоятельно закрывать дела по подозрению топ-чиновников.

Процессуальная автономия САП также существенно ограничивается, ведь:

прокуроры САП будут лишены возможности определять подследственность НАБУ в исключительных случаях;

руководитель САП не сможет решать споры о подследственности по делам, которые может расследовать НАБУ;

руководитель САП не будет иметь полномочий по изменению апелляционных и кассационных жалоб, внесенных прокурорами САП.

Представитель Европейской комиссии Гийом Мерсье заявил, что ЕС обеспокоен последними действиями Украины в отношении ее НАБУ и САП.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект № 12414. В ночь на 23 июля он опубликовал видеообращение, в котором сказал, что НАБУ и САП продолжат свою работу, несмотря на принятие закона. Однако, по его словам, антикоррупционная инфраструктура должна быть «очищена от российских влияний».