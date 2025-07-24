Посол ЕС в Украине Катарина Матернова после встречи с премьер-министром Юлией Свириденко сообщила, что эффективность САП и НАБУ является важной частью пути Украины в ЕС.

«Три дня встреч и консультаций. С украинскими органами власти и партнерами из ЕС и G7. Сегодня мы завершили рабочий день поздно, конструктивной встречей с новым премьер-министром Юлией Свириденко и вице-премьер-министром Тарасом Качкой», — сообщила Матернова в соцсети Facebook в среду, 23 июля.

Матернова добавила, что встреча состоялась после объявления президентом Владимиром Зеленским о подготовке нового закона, который будет регулировать сотрудничество между правоохранительными органами и устанавливать независимость антикоррупционных органов НАБУ и САП.

«Эффективность этих институтов является важной частью пути Украины в ЕС», — отметила она.

Скандальный закон № 12414 по НАБУ и САП — что известно

22 июля Верховная Рада проголосовала в целом за законопроект № 12414, который ранее раскритиковали в Transparency International как попытку лишить НАБУ и САП независимости.

В частности, правками к законопроекту генпрокурор наделяется полномочиями:

забирать дела у НАБУ и поручать расследование другим органам;

быть фактическим руководителем САП и перепоручать полномочия прокурора САП другим прокурорам;

предоставлять детективам НАБУ обязательные письменные указания;

самостоятельно закрывать дела по подозрению топ-чиновников.

Процессуальная автономия САП также существенно ограничивается, ведь:

прокуроры САП будут лишены возможности определять подследственность НАБУ в исключительных случаях;

руководитель САП не сможет решать споры о подследственности по делам, которые может расследовать НАБУ;

руководитель САП не будет иметь полномочий по изменению апелляционных и кассационных жалоб, внесенных прокурорами САП.

Вечером 22 июля в Киеве и ряде других городов Украины — Одессе, Львове, Днепре, Ивано-Франковске — начались акции протеста против принятия законопроекта № 12414.

Впоследствии Зеленский подписал законопроект № 12414. В ночь на 23 июля он опубликовал видеообращение, в котором сказал, что НАБУ и САП продолжат свою работу, несмотря на принятие закона. Однако, по его словам, антикоррупционная инфраструктура должна быть «очищена от российских влияний».

В НАБУ и САП по итогам встречи в Офисе президента заявили, что принятые накануне изменения в закон № 12414 существенно ограничивают их независимость.

В вечернем обращении Зеленский заявил, что внесет в Верховную Раду законопроект, который «обеспечит силу системе правопорядка».