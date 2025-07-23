Более 30 нардепов фигурировали в делах НАБУ: большинство из них поддержало закон о ликвидации независимости органа
НАБУ сообщило о подозрениях 31 депутату (Фото: Наталья Кравчук / NV)
31 действующий или бывший депутат Верховной Рады IX созыва имел или имеет подозрения от Национального антикоррупционного бюро. Из них за ликвидацию независимости антикоррупционных органов проголосовали 18 депутатов, обратило внимание Zn.ua.
По данным издания, двое депутатов воздержались, один — не голосовал, а еще пятеро отсутствовали в Раде, или вытащили карточки перед голосованием.
Перечень депутатов, которые были или являются фигурантами расследований НАБУ и их голосования:
- Александр Юрченко — группа Восстановление Украины — за;
- Волынец Михаил — фракция Батькивщина — за;
- Герасимов Артур — фракция Европейская солидарность — воздержался;
- Шахов Сергей — группа Доверие — отсутствует;
- Пашковский Максим — фракция Слуга народа — за;
- Колесник Анна — фракция Слуга народа — отсутствует;
- Клочко Андрей — фракция Слуга народа — за;
- Забродский Михаил — фракция Европейская солидарность — не депутат;
- Саладуха Ольга — фракция Слуга народа — за;
- Кузьминых Сергей — фракция Слуга народа — за;
- Камельчук Юрий — фракция Слуга народа — за;
- Констанкевич Ирина — группа Партия За будущее — за;
- Нагорняк Сергей — фракция Слуга народа — за;
- Гевко Владимир — фракция Слуга народа — за;
- Трухин Александр — фракция Слуга народа — не депутат;
- Шол Маргарита — фракция Слуга народа — за;
- Порошенко Петр — фракция Европейская солидарность — воздержался;
- Мариковский Александр — фракция Слуга народа — не голосовал;
- Деркач Андрей — внефракционный — не депутат;
- Кормышкина Ирина — фракция Слуга народа — не депутат;
- Королевская Наталья — фракция ОПЗЖ — не депутат;
- Гунько Анатолий — группа Восстановление Украины — за;
- Одарченко Андрей — фракция Слуга народа — отсутствует;
- Лабазюк Сергей — группа Партия За будущее — за;
- Задорожний Николай — фракция Слуга народа — за;
- Дубневич Ярослав — группа За будущее — отсутствует;
- Горват Роберт — группа Доверие — за;
- Исаенко Дмитрий — группа Восстановление Украины — за;
- Марченко Людмила — фракция Слуга народа — за;
- Кива Илья — фракция ОПЗЖ — не депутат;
- Бондарь Виктор — внефракционный — отсутствует.
23 июля президент Украины Владимир Зеленский на фоне протестов из-за принятия закона № 12414 провел встречу с руководителями правоохранительных и антикоррупционных органов, среди которых был, в частности генеральный прокурор. Глава государства отметил, что участники встречи договорились, что все будут работать «исключительно конструктивно».
В НАБУ и САП по итогам встречи в Офисе президента заявили, что принятые накануне изменения в закон № 12414 существенно ограничивают их независимость.
Скандальный закон № 12414 относительно НАБУ и САП — что известно
22 июля Верховная Рада проголосовала в целом за законопроект № 12414, который ранее раскритиковали в Transparency International как попытку лишить НАБУ и САП независимости.
В частности, правками к законопроекту генпрокурор наделяется полномочиями:
- забирать дела у НАБУ и поручать расследование другим органам;
- быть фактическим руководителем САП и передоверять полномочия прокурора САП другим прокурорам;
- предоставлять детективам НАБУ обязательные письменные указания;
- самостоятельно закрывать дела по подозрению топ-чиновников.
Процессуальная автономия САП также существенно ограничивается, ведь:
- прокуроры САП будут лишены возможности определять подследственность НАБУ в исключительных случаях;
- руководитель САП не сможет решать споры о подследственности по делам, которые может расследовать НАБУ;
- руководитель САП не будет иметь полномочий по изменению апелляционных и кассационных жалоб, внесенных прокурорами САП.
Вечером 22 июля в Киеве и ряде других городов Украины — Одессе, Львове, Днепре, Ивано-Франковске — начались акции протеста против принятия законопроекта № 12414.
Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект № 12414. В ночь на 23 июля он опубликовал видеообращение, в котором сказал, что НАБУ и САП продолжат свою работу, несмотря на принятие закона. Однако, по его словам, антикоррупционная инфраструктура должна быть «очищена от российских влияний».