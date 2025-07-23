Более 30 нардепов фигурировали в делах НАБУ: большинство из них поддержало закон о ликвидации независимости органа

31 действующий или бывший депутат Верховной Рады IX созыва имел или имеет подозрения от Национального антикоррупционного бюро . Из них за ликвидацию независимости антикоррупционных органов проголосовали 18 депутатов, обратило внимание Zn.ua.

По данным издания, двое депутатов воздержались, один — не голосовал, а еще пятеро отсутствовали в Раде, или вытащили карточки перед голосованием.

Перечень депутатов, которые были или являются фигурантами расследований НАБУ и их голосования:

Реклама

Александр Юрченко — группа Восстановление Украины — за;

Волынец Михаил — фракция Батькивщина — за;

Герасимов Артур — фракция Европейская солидарность — воздержался;

Шахов Сергей — группа Доверие — отсутствует;

Пашковский Максим — фракция Слуга народа — за;

Колесник Анна — фракция Слуга народа — отсутствует;

Клочко Андрей — фракция Слуга народа — за;

Забродский Михаил — фракция Европейская солидарность — не депутат;

Саладуха Ольга — фракция Слуга народа — за;

Кузьминых Сергей — фракция Слуга народа — за;

Камельчук Юрий — фракция Слуга народа — за;

Констанкевич Ирина — группа Партия За будущее — за;

Нагорняк Сергей — фракция Слуга народа — за;

Гевко Владимир — фракция Слуга народа — за;

Трухин Александр — фракция Слуга народа — не депутат;

Шол Маргарита — фракция Слуга народа — за;

Порошенко Петр — фракция Европейская солидарность — воздержался;

Мариковский Александр — фракция Слуга народа — не голосовал;

Деркач Андрей — внефракционный — не депутат;

Кормышкина Ирина — фракция Слуга народа — не депутат;

Королевская Наталья — фракция ОПЗЖ — не депутат;

Гунько Анатолий — группа Восстановление Украины — за;

Одарченко Андрей — фракция Слуга народа — отсутствует;

Лабазюк Сергей — группа Партия За будущее — за;

Задорожний Николай — фракция Слуга народа — за;

Дубневич Ярослав — группа За будущее — отсутствует;

Горват Роберт — группа Доверие — за;

Исаенко Дмитрий — группа Восстановление Украины — за;

Марченко Людмила — фракция Слуга народа — за;

Кива Илья — фракция ОПЗЖ — не депутат;

Бондарь Виктор — внефракционный — отсутствует.

23 июля президент Украины Владимир Зеленский на фоне протестов из-за принятия закона № 12414 провел встречу с руководителями правоохранительных и антикоррупционных органов, среди которых был, в частности генеральный прокурор. Глава государства отметил, что участники встречи договорились, что все будут работать «исключительно конструктивно».

В НАБУ и САП по итогам встречи в Офисе президента заявили, что принятые накануне изменения в закон № 12414 существенно ограничивают их независимость.

Скандальный закон № 12414 относительно НАБУ и САП — что известно

22 июля Верховная Рада проголосовала в целом за законопроект № 12414, который ранее раскритиковали в Transparency International как попытку лишить НАБУ и САП независимости.

В частности, правками к законопроекту генпрокурор наделяется полномочиями:

забирать дела у НАБУ и поручать расследование другим органам;

быть фактическим руководителем САП и передоверять полномочия прокурора САП другим прокурорам;

предоставлять детективам НАБУ обязательные письменные указания;

самостоятельно закрывать дела по подозрению топ-чиновников.

Процессуальная автономия САП также существенно ограничивается, ведь:

прокуроры САП будут лишены возможности определять подследственность НАБУ в исключительных случаях;

руководитель САП не сможет решать споры о подследственности по делам, которые может расследовать НАБУ;

руководитель САП не будет иметь полномочий по изменению апелляционных и кассационных жалоб, внесенных прокурорами САП.

Вечером 22 июля в Киеве и ряде других городов Украины — Одессе, Львове, Днепре, Ивано-Франковске — начались акции протеста против принятия законопроекта № 12414.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект № 12414. В ночь на 23 июля он опубликовал видеообращение, в котором сказал, что НАБУ и САП продолжат свою работу, несмотря на принятие закона. Однако, по его словам, антикоррупционная инфраструктура должна быть «очищена от российских влияний».