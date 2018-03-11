Закарпатская ОГА не получала предложений об открытии офиса миссии ОБСЕ

Закарпатская областная государственная администрация не получала предложений об открытии офиса миссии ОБСЕ.
Об этом заявил пресс-секретарь Закарпатской ОГА Ярослав Галас в комментарии Громадскому радио.
Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что ОБСЕ уведомила его об открытии наблюдательной миссии на Закарпатье.
"Не было предложений в администрацию об открытии постоянной мониторинговой миссии. И администрация не давала согласования", - отметил спикер Закарпатской ОГА.
Галас добавил, что, возможно, такого согласования не требуется, однако "в известность они должны были бы поставить" администрацию.
По словам спикера, ближайший офис миссии ОБСЕ расположен в Ивано-Франковске.
Венгрия неоднократно призывала ввести постоянную миссию ОБСЕ в Закарпатскую область, заявляя о притеснениях венгерского меньшинства.
Общество венгров Закарпатья, на офис которого было совершено два нападения, вслед за Будапештом призвало развернуть в области постоянную миссию ОБСЕ.
Украина не видит оснований для направления наблюдателей в регион.
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