Закарпатская ОГА не получала предложений об открытии офиса миссии ОБСЕ

Будапешт ранее заявил, что наблюдатели ОБСЕ уже в Ужгороде

Закарпатская областная государственная администрация не получала предложений об открытии офиса миссии ОБСЕ.

Об этом заявил пресс-секретарь Закарпатской ОГА Ярослав Галас в комментарии Громадскому радио.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что ОБСЕ уведомила его об открытии наблюдательной миссии на Закарпатье.

"Не было предложений в администрацию об открытии постоянной мониторинговой миссии. И администрация не давала согласования", - отметил спикер Закарпатской ОГА.

Галас добавил, что, возможно, такого согласования не требуется, однако "в известность они должны были бы поставить" администрацию.

По словам спикера, ближайший офис миссии ОБСЕ расположен в Ивано-Франковске.

Венгрия неоднократно призывала ввести постоянную миссию ОБСЕ в Закарпатскую область, заявляя о притеснениях венгерского меньшинства.

Общество венгров Закарпатья, на офис которого было совершено два нападения, вслед за Будапештом призвало развернуть в области постоянную миссию ОБСЕ.

Украина не видит оснований для направления наблюдателей в регион.