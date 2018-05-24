Заявления росСМИ о возможном обмене Вышинского не соответствуют действительности - СБУ

В Службе безопасности Украины опровергли информацию российских СМИ о возможном обмене руководителя пропагандистского ресурса РИА Новости-Украина Кирилла Вышинского.

Как рассказала пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская, глава ведомства Василий Грицак таких заявлений не делал.

По ее словам, он лишь отметил, что и спецслужба, и все госорганы Украины "прилагают максимум усилий для освобождения всех украинцев, незаконно удерживаемых на территории РФ и Донбасса", передает Интерфакс-Украина.

"О возможном обмене гражданина Украины Вышинского речи не шло", - подчеркнула Гитлянская.

Ранее сообщалось, что 15 мая правоохранители провели обыски в киевском офисе российского пропагандистского ресурса РИА Новости-Украина, а его руководителю Кириллу Вышинскому объявили о подозрении в государственной измене.

По данным СБУ, свою должность он получил в 2014 году по указанию известного российского пропагандиста, генерального директора МИА Россия сегодня Дмитрия Киселева, после чего выстроил схему, которая должна была скрыть финансирование ресурса из РФ.

Оперативники спецслужбы также зафиксировали, что весной 2014 года Вышинский уехал в Крым, где по заданию российского руководства принял непосредственное участие в пропагандистских акциях, направленных на поддержку оккупации полуострова. За это закрытым указом президента РФ Владимира Путина гражданин Украины Вышинский был награжден медалью За заслуги перед Отечеством.

Кроме того, после возвращения в Киев он привлек своих подчиненных к выпуску материалов, пропагандирующих террористические организации "Л/ДНР".

Еще 20 граждан Украины, которые работали на РФ в РИА Новости-Украина, согласно заявлению замглавы СБУ Виктора Кононенко, будут проходить по делу в статусе свидетелей.

Суд в Херсоне избрал Вышинскому меру пресечения в виде ареста сроком на два месяца.