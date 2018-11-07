Заявление об отставке. Что обещал и что выполнил генпрокурор Юрий Луценко

Генеральный прокурор Юрий Луценко сделал во время доклада в Верховной Раде по поводу расследования дела об убийстве Екатерины Гандзюк заявил, что уходит в отставку. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Заявление об отставке

Обращение он прислал в администрацию президента. Луценко заявил, что Рада должна рассмотреть его заявление до конца этой недели. По его словам, большинство депутатов критикуя работу Генеральной прокуратуры, занимаются популизмом.

"Сегодня Нацполицией задержан не убийца Гандзюк, а те, кто, по мнению следователя, не указывает на нужного им заказчика. Это все борьба за власть. Поэтому чтобы не было никаких сомнений, что за власть никто не цепляется, я сегодня подаю заявление об отставке. И вы в парламенте рассмотрите этот вопрос", - сказал Луценко.

Голосование в ВР

После речи Луценко вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что правящая коалиция не примет отставку генерального прокурора. В свою очередь, лидер оппозиционной Самопомичи в Верховной Раде Олег Березюк настаивал на голосовании за увольнение.

Выслушав стороны, спикер парламента Андрей Парубий поставил вопрос освобождения Луценко на рейтинговое голосование. За отстранение генерального прокурора проголосовало лишь 38 народных депутатов, против - 110.

Фейковое заявление

Глава фракции Самопомощь в парламенте Олег Березюк заявил, что отставка Луценко и рейтинговое голосование за его освобождение - это манипуляция, которая не приведет к серьезным последствиям. По его словам, действующий генеральный прокурор некомпетентен и должен быть уволен.

Генеральный прокурор занимает должность почти на год больше, чем планировал

Своим заявлением, а потом рейтинговым голосованием Луценко пытается переложить ответственность на министра внутренних дел Арсена Авакова, считает политический эксперт Алексей Якубин. Он рассказал, что постановление на его увольнение может быть зарегистрировано в ближайшее время.

"Это может иметь последствия для Авакова, поэтому теперь Порошенко будет проще, общаясь с нашими западными партнерами, говорить, что те вещи, на которые он может повлиять хотя бы как-то, то там готовы были уйти в отставку. А вот МВД...", - рассказал Якубин.

За день до заявления об отставке Юрий Луценко пообещал, что исполнители и организатор убийства активистки Екатерины Гандзюк предстанут перед судом.

Что обещал сделать и что выполнил Луценко на своей должности

В день назначения на должность генерального прокурора, 12 мая 2016 года, Юрий Луценко пообещал, что пробудет генпрокурором полтора года.

Сегодня генеральный прокурор занимает должность почти на год больше, чем планировал. Тогда же генпрокурор пообещал, что противостояния между правоохранительными органами не будет. Впрочем, уже через три месяца 5 августа сотрудники прокуратуры приехали в НАБУ.

Смотрите также

Также Луценко заявил о завершении резонансных дел. С тех пор прошло более полугода. На днях стало известно, что прокуратура начала проверку топ-чиновников 2000-х годов по делу убитого журналиста Георгий Гонгадзе. А дедлайн по делу Майдана Луценко устанавливал себе на осень 2017 года.

Впрочем, досудебные расследования по этим делам продолжались дольше. В частности, прокуратура на днях передала в суды обвинительные акты по двум подозреваемым беркутовцам. Дело по Януковичу о государственной измене было передано в суд вовремя.

Дедлайн по делу Майдана Луценко устанавливал себе на осень 2017 года

Генеральный прокурор не раз был в Верховной Раде для снятия неприкосновенности с разных народных депутатов, подозреваемых в резонансных преступлениях. С его подачи отправилась в СИЗО Надежда Савченко, которую подозревают в подготовке теракта и свержении власти.

Также при Луценко неприкосновенность сняли с Евгения Бакулина, Олеся Довгого, Максима Полякова, Борислава Розенблатта, Михаила Добкина, Вадима Новинского, Александра Онищенко. Вместе с тем после представлений того же Луценко Рада не сняла неприкосновенность с Дмитрия Колесникова, Александра Вилкула, Сергея Дунаева, Евгения Дейдея и Андрея Лозового.

Перед назначением Юрия Луценко на должность генпрокурора Верховная Рада исключила из законодательства норму, согласно которой прокурором региональной и Генеральной прокуратуры может быть только гражданин, имеющий стаж работы на должности прокурора. Сам Луценко на тот момент такого опыта не имел.