Оккупанты готовят визит гендиректора МАГАТЭ на Запорожскую АЭС — Энергоатом 9 июня, 13:51 Цей матеріал також доступний українською Войска РФ захватили ЗАЭС в начале марта (Фото:Энергоатом/Telegram)

Российские оккупанты активно готовят визит гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на захваченную Запорожскую АЭС.

Как сообщили в пресс-службе Энергоатома в Telegram, войска РФ вместе с представителями Росатома проводят специальные совещания и даже общаются с МАГАТЭ по организации приезда миссии агентства.

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«Что может принести визит самого гендиректора или его представителей в ЗАЭС? Очевидно, только одно — в глазах мирового сообщества легитимизировать оккупацию станции, вызванную пребыванием там ядерных террористов. Чтобы МАГАТЭ, приехав, зафиксировало безопасный радиационный фон и контроль над ядерными материалами, одобрило состояние ядерной и радиационной безопасности и вообще подчеркнуло, что сейчас на АЭС все в порядке. Мол, все остальные вопросы — они политические, а МАГАТЭ политикой не занимается» , — пояснили в компании.

Там уточнили, что пока неизвестно, каким образом миссия МАГАТЭ может попасть на станцию. Украина не приглашала туда представителей организации. В первую очередь — из соображений безопасности.

В Энергоатоме также заявили, что единственный приемлемый способ визита представителей МАГАТЭ для оценки ущерба ЗАЭС — это настойчивая позиция по выводу российских войск, танков, другой тяжелой техники и вывозу оружия и боеприпасов с территории станции, а также политика давления на Россию с требованием освобождения от захватчиков ее территории и передача контроля над ЗАЭС украинской сторон.

Ранее в Энергоатоме заявляли, что не приглашали главу МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, и подчеркнули, что такой визит возможен только после деоккупации станции.

С 4 марта крупнейшая атомная электростанция в Европе, Запорожская АЭС, после тяжелых боев в Энергодаре была захвачена российскими оккупантами. Постройки ЗАЭС были повреждены российскими обстрелами в нескольких местах, а работники станции оказались в плену.

В конце апреля АЭС полностью возобновила работу, хотя российские власти пытаются получить полный контроль над станцией, привлекая специалистов из РФ.

Российскому генералу, участвовавшему в силовом захвате Запорожской АЭС, Офис генпрокурора уже заочно сообщил о подозрении.

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