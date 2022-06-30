Украинская делегация атомщиков покинула международную конференцию в Вене во время выступления представителя РФ — Энергоатом 30 июня, 15:42 Украинские атомщики осуществили демарш во время выступления представителя страны-агрессора (Фото:Энергоатом/Telegram)

Украинская делегация атомщиков покинули международную конференцию в Вене под эгидой МАГАТЭ во время выступления представителя страны-агрессора России.

Об этом сообщили в пресс-службе Энергоатома в Telegram.

Там пояснили, что в австрийской Вене проходит Седьмое совещание договорных сторон по рассмотрению исполнения обязательств по Объединенной конвенции о безопасности обращения с отработанным топливом и радиоактивными отходами.

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Россия широко представлено на этом мероприятии, и, несмотря на замечания со стороны украинской делегации к организаторам, его представители на одном из заседаний не только оглашали свои доклады, но и председательствовали в ряде секций.

Когда свое выступление начал спикер по России, все присутствующие на мероприятии атомщики из Украины во главе с председателем Госатомрегулирования Олегом Кориковым и главным консультантом президента ГП НАЭК Энергоатом Александром Моциком устроили демарш и покинули зал заседаний.

Перед тем, как украинская делегация покинула зал, Кориков заявил, что Россия не заслуживает не только отчитываться перед МАГАТЭ, но и просто быть представленной ​​в этой организации.

«Путинская россия начала неспровоцированную войну против Украины. В первый раз в истории атомной энергетики она захватила атомную электростанцию ​​в нашей стране. Впервые в истории атомной энергетики российские оккупанты похищают работников АЭС и членов их семей. Путинская россия впервые в истории атомной энергетики обстреливает атомную электростанцию стреляет так, что траектории ракет проходят непосредственно у ядерных реакторов, на малой высоте — 100−200 метров, что чревато катастрофой даже большей, чем Чернобыль и Фукусима вместе взятые», — резюмировал он.

МАГАТЭ не посещало Запорожскую АЭС с момента ее временного захвата российскими оккупантами после начала полномасштабного вторжения РФ. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси сказал, что готов организовать и возглавить международную миссию под руководством агентства на ЗАЭС.

В НАЭК Энергоатом говорили, что единственный приемлемый способ визита представителей МАГАТЭ для оценки ущерба ЗАЭС — это настойчивая позиция по выводу российских войск, танков, другой тяжелой техники и вывозу российского оружия и боеприпасов с территории станции, а также политика давления на Россию с требованием освобождения от захватчиков ее территории и передачи контроля над ЗАЭС украинской стороне.

С 4 марта крупнейшая атомная электростанция в Европе, Запорожская АЭС, после тяжелых боев в Энергодаре была захвачена российскими оккупантами.

Постройки ЗАЭС были повреждены российскими обстрелами в нескольких местах, а работники станции оказались в плену.

В конце апреля АЭС полностью возобновила работу, хотя российский режим пытается получить полный контроль над станцией, привлекая своих специалистов.





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