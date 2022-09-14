После визита миссии МАГАТЭ. Данилов заявил, что мир недооценивает угрозу от захвата Запорожской АЭС оккупантами 14 сентября, 14:56 Войска РФ и военная техника оккупантов остаются на ЗАЭС (Фото:НАЭК Энергоатом)

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что мир недооценивает угрозу от захвата Россией Запорожской АЭС.

Об этом он сказал в интервью польскому изданию Wirtualna Polska.

По словам секретаря СНБО, даже после визита миссии МАГАТЭ ситуация не улучшилась. Об этом можно было бы говорить только в том случаев, если бы российские оккупанты забрали свое оружие и взрывчатку и покинули ЗАЭС.

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«Первоначально миссия должна была отправиться в Энергодар через Россию, но мы запротестовали. В итоге он прибыл на место, проехав через Украину, но мы договорились, что его будут сопровождать независимые журналисты. В итоге пресса не была допущена, и МАГАТЭ ничего не сделало. Они должны были потребовать соблюдения этих договоренностей, потому что мир должен иметь информацию из независимых источников. Мир недооценивает угрозу, которую представляет собой захват Запорожской атомной электростанции», — сказал он.

Данилов почеркнул, что если случится худшее, то катастрофа «будет намного больше, чем в Чернобыле».

«Нужно сказать прямо: Россия, как террористическое государство, захватила Запорожскую атомную электростанцию. Она делает то, что хочет, а мир лишь пассивно наблюдает за происходящим. Уже через день после захвата на место должна была прибыть международная миссия, чтобы взять ситуацию под контроль», — резюмировал секретарь СНБО.

Российские оккупанты захватили крупнейшую атомную электростанцию в Европе Запорожскую АЭС еще в начале полномасштабной войны, 4 марта. Сотрудники станции оказались в заложниках, они работают под давлением. На станции находятся российские военные, а также сотрудники Росатома.



Российские захватчики разместили на ЗАЭС военную технику, в том числе в машинном зале первого энергоблока. Кроме того, оккупанты обустроили огневые позиции на ЗАЭС и обстреливают оттуда украинские города, используя станцию как «ядерный щит».



Ситуация на ЗАЭС оказалась в центре внимания с начала августа, когда российские военные стали регулярно обстреливать станцию, создавая риск ядерной катастрофы.



Россия, обстреливая территорию ЗАЭС, пытается отключить станцию от энергосистемы Украины и получить полный контроль за ней. Для этого, в частности, российские военные разрушают линии электропередач, связывающие ЗАЭС с энергосистемой Украины, прикрываясь тем, что это якобы делают ВСУ.

3 сентября Запорожскую АЭС отключили от сети. Станция продолжила поставлять электроэнергию в энергосистему Украины через резервную линию, однако из-за ее недостаточной пропускной способности, а также непрерывных обстрелов россиян пришлось отключить энергоблок № 5.



В работе остался только 6-й энергоблок, который с ограниченной мощностью через резервную линию подавал электроэнергию в энергосистему Украины, а также обеспечивал собственные потребности Запорожской АЭС, в частности, в охлаждении реакторов.

Работа оккупированной РФ Запорожской АЭС полностью остановлена. В ночь на воскресенье, 11 сентября, от электросетей был отключен 6-й энергоблок.

1 сентября, несмотря на препятствия со стороны российских захватчиков, делегация МАГАТЭ из 14 экспертов побывала на Запорожской АЭС во временно оккупированном Энергодаре. Специалисты во главе с гендиректором агентства Рафаэлем Гросси провели на территории ЗАЭС несколько часов. На станции осталось двое постоянных представителей миссии.



Как отметили в Энергоатоме, россияне приложили максимум усилий, чтобы не дать миссии МАГАТЭ возможности ознакомиться с реальной ситуацией на Запорожской АЭС. Зеленский также заявил, что Россия сделала много циничных вещей, чтобы обмануть МАГАТЭ.



По итогам визита глава МАГАТЭ в частности заявил, что физическая целость Запорожской АЭС несколько раз нарушалась, что неприемлемо. Он пообещал «беспристрастную» и «нейтральную» оценку ситуации.



6 сентября МАГАТЭ опубликовало отчет по итогам визита на ЗАЭС. В агентстве призвали принять временные меры по предотвращению ядерной аварии, в частности установить безопасную зону вокруг станции.



МАГАТЭ подтвердило, что на ЗАЭС находятся российские военные, их транспорт и техника, в том числе несколько военных грузовиков в машинных залах. Агентство рекомендовало убрать весь транспорт из районов, где это может повлиять на работу систем безопасности и оборудования.

Кроме того, в отчете говорится, что во время визита на ЗАЭС 3 сентября инспекторы миссии стали свидетелями обстрела в районе станции, а также лично увидели последствия обстрелов рядом с реакторными зданиями. МАГАТЭ отмечает, что боевые действия рядом с территорией станции угрожают системе ее защиты, а обстрелы в этом районе необходимо прекратить, однако не указывает, кто именно их совершает.



МАГАТЭ также рекомендовало «восстановить надлежащую рабочую среду» для персонала ЗАЭС, работающего в условиях стресса, под давлением и ограниченном штате, что повышает риск человеческой ошибки. В отчете сказано, что присутствие сотрудников Росатома «создает потенциальное трение» в принятии решений руководством станции.



Генсек ООН Антониу Гутерриш после публикации этого отчета призвал Россию вывести войска из Запорожской АЭС и установить вокруг нее демилитаризованную зону.



Впрочем, даже после визита миссии МАГАТЭ военные РФ остаются на Запорожской АЭС с оружием и боеприпасами.



Зеленский подчеркнул, что необходимо, чтобы представители МАГАТЭ «заставили» страну-агрессора РФ демилитаризировать территорию АЭС и вернуть ее под полный контроль Украины, и для этого, по его словам, «у мира должны быть соответствующие средства».

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