«Коллаборантов ждет скамья подсудимых». Украина отслеживает все движения российских оккупантов в Херсонской области — Подоляк 12 мая, 15:04 Цей матеріал також доступний українською Подоляк рассказал о судьбе коллаборантов в Херсонской области (Фото:ОПУ)

Офис президента Украины отслеживает все движения российских оккупантов в захваченной Херсонской области коллаборантов ждет скамья подсудимых, заявил советник главы ОП Михаил Подоляк.

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«Мы фиксируем преступления россиян в полном объеме — насилие над людьми, массовые похищения, пытки в подвалах, кражи имущества, попытки создать фиктивные управленческие структуры. Видим и знаем обо всем. Все преступления документально фиксируются и в финале будут совершенно разгромные уголовные последствия», — написал он в своем Telegram.

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По словам Подоляка, фиксируются также все имена коллаборационистов — каждого из них обязательно ждет ряд подсудимых.

«Интенсивность войны сегодня такова, что никакой пощады предателям больше не будет. Поэтому еще раз повторю: каждого из коллаборантов ожидает максимально жесткая скамья подсудимых с последующими большими тюремными сроками. Это если они доживут до своих личных судов, а не получат награду уже сейчас», — отметил он.

Советник главы ОПУ добавил, что Херсонская область будет освобождена ВСУ, «независимо от сочинения новых названий или идей для присоединения к другим «российским бандитским галактикам».

7 мая советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире Радио НВ заявил, что для освобождения Херсонской области убьют столько военнослужащих армии РФ, сколько потребуется.

Российские власти решили отказаться от создания на временно оккупированных территориях Херсонской области так называемой «ХНР».

Вместо этого РФ хочет просто «аннексировать» регион под предлогом соответствующего обращения местных коллаборантов к главе кремлевского режима Владимиру Путину.

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