«Коллаборантов ждет скамья подсудимых». Украина отслеживает все движения российских оккупантов в Херсонской области — Подоляк

12 мая, 15:04
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Подоляк рассказал о судьбе коллаборантов в Херсонской области (Фото:ОПУ)

Подоляк рассказал о судьбе коллаборантов в Херсонской области (Фото:ОПУ)

Офис президента Украины отслеживает все движения российских оккупантов в захваченной Херсонской области коллаборантов ждет скамья подсудимых, заявил советник главы ОП Михаил Подоляк.

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«Мы фиксируем преступления россиян в полном объеме — насилие над людьми, массовые похищения, пытки в подвалах, кражи имущества, попытки создать фиктивные управленческие структуры. Видим и знаем обо всем. Все преступления документально фиксируются и в финале будут совершенно разгромные уголовные последствия», — написал он в своем Telegram.

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По словам Подоляка, фиксируются также все имена коллаборационистов — каждого из них обязательно ждет ряд подсудимых.

«Интенсивность войны сегодня такова, что никакой пощады предателям больше не будет. Поэтому еще раз повторю: каждого из коллаборантов ожидает максимально жесткая скамья подсудимых с последующими большими тюремными сроками. Это если они доживут до своих личных судов, а не получат награду уже сейчас», — отметил он.

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Советник главы ОПУ добавил, что Херсонская область будет освобождена ВСУ, «независимо от сочинения новых названий или идей для присоединения к другим «российским бандитским галактикам».

7 мая советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире Радио НВ заявил, что для освобождения Херсонской области убьют столько военнослужащих армии РФ, сколько потребуется.

https://www.youtube.com/embed/NxfxxZRkp7Y

Российские власти решили отказаться от создания на временно оккупированных территориях Херсонской области так называемой «ХНР».

Вместо этого РФ хочет просто «аннексировать» регион под предлогом соответствующего обращения местных коллаборантов к главе кремлевского режима Владимиру Путину.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Херсонская область Война России против Украины Коллаборационизм

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