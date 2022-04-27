«Спасли мир от второй катастрофы». Зеленский наградил сотрудников ЧАЭС, которые поддерживали работу станции в оккупации 27 апреля, 01:18 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский награждает сотрудников ЧАЭС (Фото:president.gov.ua)

Президент Владимир Зеленский наградил работников Чернобыльской АЭС, которые поддерживали работу станции, пока она была захвачена российскими оккупантами. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Война России против Украины — главные события 26 апреля

В 36-ю годовщину Чернобыльской катастрофы глава государства заявил, что персонал ЧАЭС уберег мир от второй катастрофы в 2022 году.



Видео дня

«Я выражаю благодарность персоналу Чернобыльской станции и всем работникам зоны отчуждения, которые работали, остались на станции и обеспечивали бесперебойную работу на ЧАЭС в действительно нечеловеческих условиях — в оккупации и при прямой угрозе их жизни. В условиях, когда российские захватчики оказались настолько варварами, что вообще не понимали, куда они пришли и что такое радиационная безопасность», — подчеркнул президент.

В своем вечернем обращении Зеленский напомнил, что российские оккупанты использовали территорию зоны отчуждения как плацдарм и ездили на бронетехнике по местности, где захоронены загрязненные радиацией материалы. Они разрушили пункты дозиметрического контроля, сломали и разокрали систему контроля радиационного состояния на ЧАЭС, разграбили ядерную аналитическую лабораторию и украли даже загрязненные вещи, конфискованные у нарушителей правил зоны отчуждения.

Во время совместной пресс-конференции с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси президент подчеркнул, что захваченная оккупантами Запорожская АЭС — «одна как шесть Чернобылей». Украина ожидает от мира твердой позиции и реакции, которая позволит обеспечить контроль нашей страны над Запорожской АЭС, и предлагает ввести миротворцев на территорию станции, добавил Зеленский.



После захвата ЧАЭС 24 февраля российские оккупанты не выпускали оттуда персонал и не позволяли провести ротацию вопреки технике безопасности. Частичную ротацию удалось провести только 20 марта.

31 марта российские оккупанты полностью покинули площадку ЧАЭС и Славутич и несколькими колоннами отправились в сторону украинско-белорусской границы. Перед уходом они разграбили помещение станции и гостиницу в Чернобыле, украв технику, а также чайники и ложки. Станция была захвачена с 24 февраля.



По данным Энергоатома, оккупанты рыли окопы и строили заграждения на территории зоны отчуждения и в Рыжем лесу, поэтому могли получить значительные дозы облучения.



Также НАЭК Энергоатом со ссылкой на сотрудников Чернобыльской АЭС сообщила, что, покидая станцию, российские оккупанты забрали с собой нацгвардейцев, находившихся в плену с 24 февраля.



2 апреля на промышленной площадке атомной электростанции подняли флаг Украины.



Что осталось на ЧАЭС после оккупантов – Валерий Сейда, директор ЧАЭС https://www.youtube.com/embed/pIlroe-F-AU

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.