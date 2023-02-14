«Уже в хоре Кобзона». ФСБ зачистила первого гауляйтера Мариуполя Иващенко — советник мэра 14 февраля, 16:59 Константин Иващенко (Фото:Скриншот видео ZARTAS/YouTube)

Умер коллаборант Константин Иващенко, который после оккупации Мариуполя Донецкой области стал гаулятером в украинском городе.

Об этом в Telegram сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко со ссылкой на собственные источники.

«Первый гауляйтер Мариуполя Иващенко поет на палубе крейсера Москва в хоре Кобзона. Наши источники сообщают, что Иващенко — все. Можно занимать очередь танцев на могиле предателя, чьи руки по локти в крови мариупольцев. Первый в зачистке ФСБ пошел. Следующей мраzоте — приготовиться», — пишет он.

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Андрющенко предложил другим коллаборантам «быстренько искать пути как перейти на сторону добра», сдаться СБУ и бежать из оккупированного Мариуполя.

«Украинская тюрьма лучше гарантированного российского гроба», — подчеркнул он.

Ранее Андрющенко сообщил, что количество российских военных в районе Мариуполя выросло до 30 тысяч. Также, по его данным, войска РФ в Мариуполе разместили снайперов на выезде из города из-за провала контрпартизанской деятельности вражеской ФСБ.