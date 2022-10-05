Путин поручил «передать» украинскую ЗАЭС в собственность РФ 5 октября, 18:26 В Энергоатоме ранее называли планы диктатора передать ЗАЭС России ничтожными и агонией страны-агрессора (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российский диктатор Владимир Путин подписал «указ» о передаче временно оккупированной Запорожской АЭС в собственность страны-агрессора РФ. Компания Энергоатом ранее назвала планы диктатора никчемными и агонией Кремля.

«Указ», который не имеет юридической силы, опубликован на сайте Кремля.

«Правительству РФ обеспечить принятие в федеральную собственность объектов использования атомной энергии Запорожской атомной электростанции и другого имущества, необходимого для ее деятельности», — говорится в тексте.

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В российском «указе» говорится, что управлять ЗАЭС до 1 января 2028 года будет Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС.

В Энергоатоме ранее называли планы диктатора передать ЗАЭС России ничтожными и агонией страны-агрессора.

«Украина и весь цивилизованный мир знают, что Запорожская АЭС продолжит работать в Украине, согласно украинскому законодательству, в украинской энергосистеме, в Энергоатоме», — пишут в компании.

Ранее глава Энергоатома Петр Котин заявлял, что РФ пытается передать Запорожскую АЭС российской энергетической компании Росатом. Оккупанты заставляют персонал подписывать соответствующие соглашения.

Его заявление прозвучало после того, как оккупанты задержали генерального директора Запорожской АЭС Игоря Мурашова и с завязанными глазами увезли в неизвестном направлении. 3 октября Мурашова освободили, и он вернулся к семье.

В МАГАТЭ говорили, что Мурашов больше не будет выполнять свои обязанности, а временным руководителем ЗАЭС будет Котин.