Задержанную на Чонгаре гражданку Украины, которая была доверенным лицом Путина, обвинили в госизмене

Гражданке Украины, которая была доверенным лицом Владимира Путина во время незаконных президентских выборах в оккупированном РФ Крыму и собирала подписи за его кандидатуру, объявили подозрение в государственной измене.

Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры автономной республики Татьяна Тихончик, передает Украинская правда.

"Задержанному вчера на КПВВ Чонгар лицу, участвовавшему в организации и проведении незаконных выборов президента РФ в Крыму, сообщили о подозрении в совершении государственной измены", - заявила она.

Ранее сообщалось, что в понедельник, 23 апреля, в контрольном пункте въезда-выезда Чонгар на административной границе с оккупированным Крымом задержали гражданку Украины, которая была доверенным лицом кандидата в президенты РФ Владимира Путина.