Задержанного со взрывчаткой в метро Киева мужчину обнаружили на фото из офиса партии Саакашвили - Геращенко

По словам Геращенко, подозреваемый также был замечен на митингах возле Рады осенью 2017 года

Мужчина, задержанного в четверг, 22 марта, со взрывчаткой в киевском метрополитене, ранее фигурировал на фото из офиса партии Михеила Саакашвили.

Об этом у себя в Facebook заявил народный депутат Антон Геращенко, опубликовав соответствующие снимки.

"Ранее гражданин Гресик был замечен во время массовых акций протеста осенью 2017 года у Верховной Рады, некоторое время жил в палаточном городке и крутился вокруг офиса партии Рух новых сил Саакашвили", - написал он.

По словам Герашенко, следователи полиции официально обратятся к руководству партии РНС с вопросами о том, что подозреваемый делал в их офисе.

"Думаю, что правда о том, что этот человек хотел сделать сегодня с 200 граммами взрывчатки в Киеве нужна всем", - добавил нардеп.

Ранее сообщалось, что в киевском метро задержали мужчину со взрывчаткой, который следовал в центр города.