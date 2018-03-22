Задержанного со взрывчаткой в метро Киева мужчину обнаружили на фото из офиса партии Саакашвили - Геращенко

Мужчина, задержанного в четверг, 22 марта, со взрывчаткой в киевском метрополитене, ранее фигурировал на фото из офиса партии Михеила Саакашвили.
Об этом у себя в Facebook заявил народный депутат Антон Геращенко, опубликовав соответствующие снимки.
"Ранее гражданин Гресик был замечен во время массовых акций протеста осенью 2017 года у Верховной Рады, некоторое время жил в палаточном городке и крутился вокруг офиса партии Рух новых сил Саакашвили", - написал он.
По словам Герашенко, следователи полиции официально обратятся к руководству партии РНС с вопросами о том, что подозреваемый делал в их офисе.
"Думаю, что правда о том, что этот человек хотел сделать сегодня с 200 граммами взрывчатки в Киеве нужна всем", - добавил нардеп.
Ранее сообщалось, что в киевском метро задержали мужчину со взрывчаткой, который следовал в центр города.
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