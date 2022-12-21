Длилась больше года. Стали известны подробности операции по задержанию экс-главы СБУ в Крыму 21 декабря, 12:28 Задержание Олега Кулинича 16 июля 2022 года (Фото:ГБР)

Операция по задержанию экс-главы управления СБУ в Крыму Олега Кулинича длилась больше года.

Об этом сообщил глава Службы безопасности Украины Василий Малюк в интервью телеканалу 1+1.

«Это было очень непросто. Я занимался этим вопросом только с одним сотрудником. Я это называю интеллектуальной контрразведкой. На это иногда уходят годы. В ситуации с Кулиничем это было больше года, мы начали этого делать еще во время моей прошлой каденции», — пояснил он.

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Малюк добавил, что Кулинич докладывал врагу о всех внутренних процессах — как в СБУ, так и в стране в целом.

Глава СБУ сам документировали задержание Кулинича. Все детали операции докладывались напрямую президенту Украины Владимиру Зеленскому, он знал все материалы дела и согласовывал реализацию.

18 июля суд арестовал бывшего начальника управления СБУ в Крыму Олега Кулинича, который подозревается в работе на российские спецслужбы. Ему сообщили о подозрении по трем статьям, среди которых — госизмена.

Экспертизы подтвердили сотрудничество Кулинича с представителями российских спецслужб. По данным следствия, он передавал им разведданные против Украины и секретную информацию, был частью преступной организации, которая вела разведывательную и подрывную деятельность против Украины.

