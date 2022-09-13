«Мог отстранить Терехова и Синегубова». Что известно о задержании экс-начальника СБУ в Харькове — рассказывает местный журналист 13 сентября, 20:22 Эксклюзив НВ Руины ОГА в Харькове (Фото:REUTERS/Ivan Alvarado)

Задержанный экс-начальник СБУ в Харьковской области Роман Дудин, по слухам, с началом вторжения РФ планировал отстранить от должностей местные власти, рассказал Радио НВ Юрий Ларин, журналист из Харькова.

— Хотела начать с Романа Дудина. Что вы знаете об этом человеке? Правоохранители официально подтверждают его задержание. Расскажите, пожалуйста.

— Честно говоря, сложно комментировать это расследование, потому что это дело начало расследовать территориальное управление ГБР в Полтаве, в августе это дело передали центральному аппарату в Киеве.

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Из того, что [мне известно], не знаю, как правильно это юридически назвать, но конфликт между руководителем областной военной администрации Олегом Синегубовым, мэром Харькова Игорем Тереховым и тогдашним начальником теруправления СБУ Романом Дудиным произошел в первые дни или в канун войны.

И как сейчас сообщают некоторые местные СМИ, в первый же день вроде бы (я говорю слухи, потому что не знаком с материалами дела), Роман Дудин пытался отстранить от должности и Олега Синегубова, и Игоря Терехова, взяв их под арест. Параллельно создавая в СМИ, в Telegram-каналах, во всей подобной среде представление, видимость того, что эти чиновники покинули свои служебные кабинеты и скрылись из Харькова.

— Фактически Роман Дудин возглавлял управление в Харьковской области и помогал врагу.

— Я не могу так сказать, пусть решит следственный орган. Ему предъявлены обвинения в государственной измене, это точно.

— Тогда вместе подождем официальных выводов. И все-таки поговорим, к сожалению, о вражеских обстрелах. Знаем, что россияне попали в жилой дом в Новобаварском районе. Утром еще сообщалось об одном погибшем, что известно к этому часу ?

— Да, в Новобаварском районе был прилет, ракетный удар в жилую трехэтажку. Один человек погиб и два человека получили ранения.

— Людей отселили из того дома, этот дом полностью разрушен или несколько подъездов? Что там происходит на месте?

— Дом частично разрушен. Я думаю, что традиционно в таких случаях городская власть предлагает людям общежития, кто-то соглашается, кто-то не соглашается. Думаю, как раз сейчас с утра этот вопрос решается. Очевидно, что в разрушенной части этой трехэтажки жить невозможно.

— Вражеская атака накануне, известно, что захватчики попали в харьковскую ТЭЦ, Харьковская область и город были обесточены. Какая ситуация сейчас, в домах харьковчан уже есть свет?

— Хочу уточнить, что в ТЭЦ не попадали. Это энергетический объект, но это не ТЭЦ, это очень важно. Было два ракетных попадания, это Холодногорский район, очень большой энергетический объект. Предварительно россияне обстреляли нашу энергосистему ракетами Х-101. Сразу после попадания был пожар на тысячу квадратных метров. На месте погибли два работника Укрэнерго, это 55-летняя диспетчер Светлана Курилович и 25-летний электромонтер Александр Холодный.

После попадания была обесточена полностью Харьковская область, включая областной центр, и частично соседние области. В течение четырех часов, как сообщает Укрэнерго, по подготовленным алгоритмам и маршрутам диспетчеры переподключили большинство территории Харьковской области. Приблизительно в 00:30 ночи свет появился.

В течение ночи, до утра было восстановлено водоснабжение по городу. В настоящее время частично обесточенными остаются Новобаварский и Основянский район, но здесь ситуация динамичная, несколько минут назад говорил с пресс-службой Укрэнерго, часть Основянского района уже подключили. Там происходит поэтапное подключение сетей.

К чему еще это привело? Задержка всего двух поездов, причем это задержка до часа, поезд в Одессу и Ивано-Франковск, 36 и 48 минут соответственно. Между Харьковом и Киевом Интерсити, остальные поезда курсируют по расписанию. Однако пришлось отменить пригородные электрички до станции Лихачево, Змиев, Лозовая и Харьков Сортировочный, сегодня они не ездят.

— А как люди, на них это сильно повлияло? Что говорят после этого большого удара? Как настроены, интересуют эмоции.

— Любой адекватный нормальный простой человек, харьковчанин, воспринимает это как элементарная месть. Мы видим, что сейчас большинство до этого оккупированных территорий нашего региона деоккупированы, даже почитать российские паблики, не хочется говорить эту фамилию Симоньян, что она писала? Выглядит из ее слов, вроде «мы отошли, но выключили за собой свет».

Вот так люди, представляете, такая огромная страна живет по каким-то принципам подворотни, гопника. Не знаю как еще назвать. Вот именно так и воспринимает эту ситуацию рядовой харьковчанин. И конечно, мы благодарны, что наши ГСЧСники в любое время выезжают на такие серьезные пожары, рискуя, в частности, своей жизнью, ликвидируют их.

— Уже говорили и государственные чиновники из других стран, также представители, что удары по гражданской инфраструктуре украинских городов — это спланированная атака со стороны врага, месть за успехи ВС во время контрнаступления в Харьковской области. А что об освобождении временно оккупированных городов и сел говорят в Харькове, как встречают известия об украинском флаге на госзданиях того или иного города? Знаем об освобождении Изюма, что можете сказать об этом?

— Мы не успеваем отслеживать, что освобождено еще, еще и еще. Официально на сегодняшнее утро нам стало известно об освобождении Большого Бурлука и Двухречной, это к северо-востоку от Харькова. Кроме того, на нескольких участках наши защитники вышли на уровень государственной границы между Харьковской и Белгородской областями. Это счастье, как это можно воспринимать?

— Информация и сообщения очень много, но понятно, что мы руководствуемся официальными сообщениями и только официальную информацию можем озвучивать в эфире. Мы знаем об успехах украинских военных, но там продолжаются ожесточенные бои, я хочу также, чтобы это понимали наши слушатели. Что известно по состоянию на этот час?

— То, что вы озвучили, только могу подтвердить. Конечно, контрнаступление продолжается. Сведения по линии столкновения нам не сообщают, однако в Facebook обычно я вижу много сообщений о раненых и, к сожалению, погибших наших защитниках в Харьковской области во время операции. Больше информации пусть сообщает Генштаб, это его компетенция.

— Еще хочу спросить вас об эвакуации, выезде из Харькова. Есть ли у людей такие возможности, куда едут сейчас и насколько активен этот процесс?

— Я бы не сказал, что сейчас идет активный выезд из Харькова. По моему субъективному впечатлению, людей в городе становится больше. Два дня назад говорил с главой облгосадминистрации Олегом Синегубовым. Он сказал, что в Харьков сейчас уже вернулись, и постоянно проживают примерно один миллион жителей из прежних примерно двух миллионов, то есть наполовину город уже наполнился. Уехать, если есть желание, конечно, возможно, работает и железная дорога, и автомобильное, автобусное сообщение, в этом проблем нет.

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