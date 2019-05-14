Задержание Аллерова: НАБУ подозревает экс-командующего Нацгвардией в завладении более 80 млн гривен 14 мая, 16:52 1141 Цей матеріал також доступний українською НВ По данным НАБУ, Аллеров организовал коррупционную схему с недвижимостью НВ

Бывший командующий Национальной гвардией Украины Юрий Аллеров задержан по подозрению в завладении госимуществом на 81,64 млн гривен.

Как сообщили в НАБУ, в 2000-х годах НГУ и компания-застройщик заключили соглашение о строительстве на территории бывшей военной части жилого комплекса со встроенными паркингами и нежилыми помещениями.

Согласно договору, в обмен на земельный участок площадью около 1 га в центре столицы Нацгвардия должна была получить в указанном жилкомплексе 50 квартир и 30 парковочных мест.

После этого, уже в 2016-2017 годах, стороны заключили дополнительные соглашения, по которым НГУ отказалась от этих квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме, который та же компания-застройщик строила возле станции метро Бориспольская на окраине Киева.

Однако стоимость этой недвижимости, как установила экспертиза, оказалась на 81 635 448 гривен меньше той, в которую были оценены квартиры в центре.

Кроме Аллерова по данному делу также задержан и генеральный директор компании-застройщика и оценщик.

Ранее сообщалось, что детективы Национального антикоррупционного бюро пришли с обысками в здание Нацгвардии и офис строительной корпорации.

В НАБУ рассказали, что следственные действия связаны с расследованием коррупционной схемы с недвижимостью.

Позже стало известно о задержании по этому делу бывшего командующего НГУ Юрия Аллерова.