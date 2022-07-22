«Токсичный союзник». Почему Зеленский может лишить гражданства своего «политического отца» Коломойского — глава КИУ 22 июля, 15:45 Эксклюзив НВ Владимир Зеленский может лишить гражданства Игоря Коломойского (Фото:Коллаж НВ)

Президент Украины Владимир Зеленский может лишить гражданства бизнесмена Игоря Коломойского, ведь он стал слишком токсичным, предположил в эфире Радио НВ глава Комитета избирателей Алексей Кошель.

«Игорь Коломойский — это человек, который фактически привел к власти Владимира Зеленского. Это его политический отец, потому что у Зеленского последние два года перед выборами был один из самых влиятельных медиаресурсов — принадлежащий Коломойскому телеканал 1+1. <...> 100% лояльность [есть и сейчас] — начиная от шуток, заканчивая сценариями политических ток-шоу. Но давайте не забывать, что за последние несколько лет Коломойский стал слишком токсичным, очень тяжелым бременем, в том числе и для Зеленского», — отметил Кошель.

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Глава КИУ напомнил, что США ввели санкции против бизнесмена и членов его семьи:

«Речь идет не просто о санкциях, а о том, что американские правоохранительные органы подозревают Коломойского и Боголюбова, его бизнес-партнера, в коррупции, то есть в использовании украденных средств ПриватБанка на приобретение недвижимости в нескольких штатах. Речь идет о больших средствах».

Лишение Коломойского гражданства Украины, по мнению Кошеля, преследует достижение сразу двух целей.

«Если действительно факт лишения гражданства подтвердится, это, возможно, будет один из шагов Офиса президента, как, с одной стороны, можно избавиться от чрезвычайно токсичного союзника. Я думаю, что Зеленский сейчас меньше всего хочет, чтобы его фамилию упоминали в контексте Коломойского. А с другой стороны, это шаг навстречу США — публичная демонстрация, как Украина может прощаться с людьми, подозреваемыми США в коррупции», — объяснил глава КИУ.

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