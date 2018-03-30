Зачем заместитель председателя СММ ОБСЕ встретился в главарем "ЛНР"

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Стороны, среди прочего, обсудили безопасность передвижения наблюдателей ОБСЕ

Стороны, среди прочего, обсудили безопасность передвижения наблюдателей ОБСЕ

Заместитель председателя специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг впервые встретился с главарем боевиков пророссийской террористической организации "ЛНР" Леонидом Пасичником. Об этом сообщили в пресс-службе миссии.

Подробнее - в сюжете Радио НВ.

Встреча прошла во временно оккупированном Луганске. Стороны обсудили безопасность передвижения наблюдателей ОБСЕ.

Хуг и Пасечник встретились в рамках минского процесса - заявил в интервью НВ политолог Тарас Чорновил. Он отметил, что это также была встреча с целью знакомства, поскольку мониторинговая миссия должна работать с представителями незаконных военных формирований на Донбассе.

Чорновил добавил, что по итогам подобных встреч ОБСЕ обычно публикует информацию, предоставленную руководством так называемых "ЛДНР", даже если она - недостоверна. Таким образом организация стремится подавать информацию, которая кажется им уравновешенной, а не только данные, полученные от украинской стороны.

Политолог Владимир Фесенко также назвал технической встречу Хуга с Пасичником. Он отметил, что боевики рассматривают подобные переговоры как формальность и пользуются возможностью предоставить ОБСЕ ту информацию, которая им выгодна.

Напомним, ранее Александр Хуг заявлял, что наблюдатели ОБСЕ с начала 2018 зафиксировали более 10 000 нарушений режима прекращения огня на линии соприкосновения.

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