Нардеп объяснил, зачем нужен анонсированный Стефанчуком законопроект о выборах после войны

2 июля, 15:12
Здание Верховной Рады Украины (иллюстративное фото) (Фото: ВР)

Член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, специалист по конституционному праву Федор Вениславский в интервью Radio NV объяснил, зачем депутаты готовят законопроект о выборах в Украине после войны.

В эфире Radio NV Вениславский отметил, что работа над этим законопроектом происходит уже длительное время и к ней привлечены представители Центральной избирательной комиссии и «наших международных партнеров».

Необходимость такого законопроекта нардеп объяснил тем, что после окончания военного положения возникнет ряд связанных с избирательным процессом ситуаций, которых не существовало до войны.

«Стоит задача сделать выборы максимально соответствующими международным стандартам в условиях, когда еще полностью вся ситуация с безопасностью не будет соответствовать довоенным условиям. И обеспечить участие как можно более широкого круга граждан Украины, которые имеют право голоса», — уточнил Вениславский.

Он объяснил, что сейчас миллионы граждан Украины находятся за рубежом, а согласно Избирательному кодексу Украины, организовать выборы за рубежом можно только на территории дипломатических представительств и консульских учреждений.

«Учитывая то количество граждан Украины, которые есть за рубежом, сделать это невозможно. Поэтому и этот вопрос нужно будет урегулировать. Возможно, как были примеры из практики, на каких-то стадионах или в концертных залах обеспечить [голосование], где наибольшее количество граждан Украины за рубежом будет оставаться на момент проведения выборов. [Нужно] обеспечить им возможность участия в выборах», — сказал нардеп.

Вениславский добавил, что обсуждаются также порядок деятельности международных наблюдателей и СМИ, вопросы временно оккупированных территорий и другие проблемы.

Он предположил, что вынести законопроект на рассмотрение Верховной Рады можно будет «за пару месяцев».

https://www.youtube.com/watch?v=5hxrkz1UlbU

28 июня спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что парламент работает над созданием специального законопроекта для проведения выборов после войны.

25 июня результаты совместного исследования показали, что 57,6% украинцев считают, что, если переговоры со страной-агрессором РФ закончатся временным прекращением боевых действий и окончанием военного положения, то в Украине нужно проводить выборы.

6 марта издание Politico со ссылкой на источники написало, что соратники президента США Дональда Трампа тайно ведут переговоры с политическими оппонентами Владимира Зеленского.

