Нардеп объяснил, зачем нужен анонсированный Стефанчуком законопроект о выборах после войны

Член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, специалист по конституционному праву Федор Вениславский в интервью Radio NV объяснил, зачем депутаты готовят законопроект о выборах в Украине после войны.

В эфире Radio NV Вениславский отметил, что работа над этим законопроектом происходит уже длительное время и к ней привлечены представители Центральной избирательной комиссии и «наших международных партнеров».

Необходимость такого законопроекта нардеп объяснил тем, что после окончания военного положения возникнет ряд связанных с избирательным процессом ситуаций, которых не существовало до войны.

«Стоит задача сделать выборы максимально соответствующими международным стандартам в условиях, когда еще полностью вся ситуация с безопасностью не будет соответствовать довоенным условиям. И обеспечить участие как можно более широкого круга граждан Украины, которые имеют право голоса», — уточнил Вениславский.

Он объяснил, что сейчас миллионы граждан Украины находятся за рубежом, а согласно Избирательному кодексу Украины, организовать выборы за рубежом можно только на территории дипломатических представительств и консульских учреждений.

«Учитывая то количество граждан Украины, которые есть за рубежом, сделать это невозможно. Поэтому и этот вопрос нужно будет урегулировать. Возможно, как были примеры из практики, на каких-то стадионах или в концертных залах обеспечить [голосование], где наибольшее количество граждан Украины за рубежом будет оставаться на момент проведения выборов. [Нужно] обеспечить им возможность участия в выборах», — сказал нардеп.

Вениславский добавил, что обсуждаются также порядок деятельности международных наблюдателей и СМИ, вопросы временно оккупированных территорий и другие проблемы.

Он предположил, что вынести законопроект на рассмотрение Верховной Рады можно будет «за пару месяцев».

28 июня спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что парламент работает над созданием специального законопроекта для проведения выборов после войны.

25 июня результаты совместного исследования показали, что 57,6% украинцев считают, что, если переговоры со страной-агрессором РФ закончатся временным прекращением боевых действий и окончанием военного положения, то в Украине нужно проводить выборы.

6 марта издание Politico со ссылкой на источники написало, что соратники президента США Дональда Трампа тайно ведут переговоры с политическими оппонентами Владимира Зеленского.