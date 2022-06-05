«Ни одному командиру не нужны пастухи». Наблюдение Безуглой за принятием решений на фронте по меньшей мере нецелесообразно — военный эксперт 5 июня, 13:49 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською «Слуга народа» Безуглая находится около Северодонецка (Фото:Янина Соколова / Facebook)

Гражданский контроль над Вооруженными силами является нормой для демократического общества, но присутствие нардепки от партии Слуга народа Марьяны Безуглой в командном пункте ВСУ — «очень странная новость», считает военный эксперт Сергей Грабский.

«Есть вопросы оперативного и боевого планирования. Некоторые гражданские люди не могут [к нему] привлекаться, особенно в качестве одного представителя. То есть, на какой позиции находится Марьяна на том командном пункте? Очень удивительно. Ведь если она человек гражданский и не призвана в ряды Вооруженных сил, то возникает вопрос, на каком основании она находится на командном пункте? Если она военная и призвана в ряды ВСУ, то тем более возникает вопрос: что она там делает как военнослужащий, какова ее функция и должность? Даже наблюдение за процессом принятия решений ею в таком формате нецелесообразно по меньшей мере», — отметил Грабский в эфире Радио НВ.

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Журналист Юрий Бутусов пишет, что «для обеспечения деятельности Безуглой на этот участок направлены старшие начальники, отстраненные от их непосредственных обязанностей». Такое перебрасывание командиров нецелесообразное, убежден Грабский, ведь они несут ответственность за доверенную им операцию:

«Если старшее руководство ему не доверяет, он должен быть отстранен от должности и на его место назначен другой. Но в "пастухах" ни один командир не нуждается. Это очень странно выглядит. Зачем они были перемещены на этот участок фронта? Если это старшие начальники, то они должны выполнять свои должностные обязанности в соответствии со штатно-должностным предписанием — заниматься своими делами в определенном для них месте, а не подталкивать действия какого-нибудь командира в поле», — добавил Грабский.

4 июня журналисты Янина Соколова и Юрий Бутусов сообщили, что Безуглая находится в командном пункте ВСУ на одном из участков фронта на востоке Украины и принимает непосредственное участие в постановке боевых задач командирам подразделений.

После публикаций журанилстов Безуглая написала, что как член комитета ВРУ «в эти сложные для безопасности государства и граждан времена считает обязательным для себя в частности работать на востоке страны».

Она также сообщила, что является резервистом ОР-1 после мобилизации в 2015 году, но не призвана сейчас, поскольку является народным депутатом.

«Итак, это еще и обязанность приобщаться к обороне государства с военными через призму депутатских возможностей и полномочий. Я уже объясняла и повторю. Если кому-то из оппозиционных президенту политсил что-то не нравится, это их право. Но на войне производить раскол и обвинять кого-то, что он находится в зоне боевых действий, это за гранью», — считает нардеп.

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