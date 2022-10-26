Резников объяснил, зачем России фейк о «грязной бомбе» 26 октября, 13:57 Алексей Резников (Фото:Алексей Резников/Facebook)

Министр обороны Алексей Резников заявил, что абсурдные фейки РФ о создании «грязной бомбы» призваны остановить поставки оружия Украине и подготовить оправдание для ядерных угроз Кремля.

В интервью Fox News Резников подчеркнули, что заявления РФ о «грязной бомбе» — «это абсурд и полнейший фейк».

«Они пытаются остановить поставки в Украину любых пакетов поддержки и помощи. Также они пытаются организовать определенный повод для использования с их стороны определенных ядерных угроз», — отметил он.

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По его словам, таким образом Россия добивается эскалации ситуации «под чужим флагом», то есть обвиняя Украину и ее союзников.

23 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с французским, британским и турецким министрами обороны. Всем трем коллегам Шойгу выразил «обеспокоенность» тем, что Украина якобы готовит «провокации» с применением «грязной бомбы».

После лживых утверждений Шойгу министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел переговоры с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, и тот согласился направить экспертов на украинские мирные объекты, где, согласно фейкам российской пропаганды, разрабатывают «грязную бомбу».

