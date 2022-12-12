Резников назвал цель ракетных ударов РФ по инфраструктуре Украины

12 декабря, 07:04
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Алексей Резников (Фото:REUTERS/Murad Sezer)

Алексей Резников (Фото:REUTERS/Murad Sezer)

РФ продолжает наносить ракетные удары по энергетической инфраструктуре Украины, поскольку рассчитывает на начало переговоров.

Об этом в ходе брифинга заявил министр обороны Алексей Резников.

«Они на поле боя не могут получить преимущество, и они воюют с гражданским населением. Их цель — погрузить нас во тьму, в холод во время зимнего периода для того, чтобы мы сдались, чтобы у нас опустились руки, чтобы мы перестали держать строй и потеряли нашу стойкость. И тогда, по их замыслу, мы, возможно, захотим переговоров», — отметил он.

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Министр подчеркнул, что эти планы РФ обречены на провал, поскольку у нее уже заканчиваются ресурсы, в частности, ракеты.

Ранее сообщалось, что убытки Укрэнерго превысили 70 млрд грн из-за российских ударов по украинской энергетической инфраструктуре.

Глава правления Укрэнерго Владимир Кудрицкий сообщил, что наиболее сложной после российских атак остается ситуация с работой теплоэлектростанций.

https://www.youtube.com/watch?v=g_yypPl5gxc
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Инфраструктура Ракетные удары Алексей Резников Война России против Украины

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