Резников назвал цель ракетных ударов РФ по инфраструктуре Украины 12 декабря, 07:04 Алексей Резников (Фото:REUTERS/Murad Sezer)

РФ продолжает наносить ракетные удары по энергетической инфраструктуре Украины, поскольку рассчитывает на начало переговоров.

Об этом в ходе брифинга заявил министр обороны Алексей Резников.

«Они на поле боя не могут получить преимущество, и они воюют с гражданским населением. Их цель — погрузить нас во тьму, в холод во время зимнего периода для того, чтобы мы сдались, чтобы у нас опустились руки, чтобы мы перестали держать строй и потеряли нашу стойкость. И тогда, по их замыслу, мы, возможно, захотим переговоров», — отметил он.

Видео дня

Министр подчеркнул, что эти планы РФ обречены на провал, поскольку у нее уже заканчиваются ресурсы, в частности, ракеты.

Ранее сообщалось, что убытки Укрэнерго превысили 70 млрд грн из-за российских ударов по украинской энергетической инфраструктуре.

Глава правления Укрэнерго Владимир Кудрицкий сообщил, что наиболее сложной после российских атак остается ситуация с работой теплоэлектростанций.

