«Путин не понимает, что натворил». Михаил Подоляк — о ядерном оружии РФ в Беларуси и почему Лукашенко лучше сейчас молчать, — интервью NV 27 марта, 19:00 Эксклюзив NV Российский диктатор Владимир Путин, 21 марта 2023 года (Фото:Sputnik/Vladimir Astapkovich/Kremlin via REUTERS)

Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента, в интервью Radio NV рассказал, как намерения кремлевского диктатора Владимира Путина разместить ядерное оружие на территории Беларуси является не более чем попыткой давить на Запад и подтверждают его оторванность от реальности.

Кремлевский диктатор Владимир Путин сообщил 25 марта, что планирует разместить на территории Беларуси ядерное оружие.

Во время выступления на государственном телевидении диктатор подчеркнул, что речь идет о тактическом ядерном вооружении. Свое решение он пытается аргументировать тем, что Великобритания передаст Украине боеприпасы с обедненным ураном.

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Путин заявил, что о передаче оружия не раз просил Александр Лукашенко, однако РФ лишь разместит оружие в Беларуси — руководство и управление будет в Москве. Диктатор сообщил, что к 1 июля в Беларуси завершат строительство хранилища для тактического ядерного оружия.

«Мы уже помогли белорусам переоборудовать самолеты, 10 типов самолетов готовы к применению тактического оружия, передали Искандер, с 3 апреля приступаем к обучению экипажей», — заявил Путин.