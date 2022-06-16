Минск-3 и немного солидарности. Зачем Макрон, Шольц и Драги приезжали в Киев 16 июня, 23:04 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский показал последствия полномасштабной войны в Ирпене лидерам Франции, Германии, Италии и Румунии (Фото:Ludovic Marin/Pool via REUTERS)

Лидеры ключевых государств ЕС приехали в Украину, чтобы понять, сколько она еще сможет сражаться с РФ и не хочет ли Зеленский пойти на договоренности с Путиным

16 июня в четверг на киевский железнодорожный вокзал прибыл поезд, внутри которого находился едва ли не весь цвет ЕС, а именно президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер Италии Марио Драги. Позднее в тот же день к ним присоединился еще один европейский лидер — румынский президент Клаус Йоханнес.



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Поначалу гости протокольно улыбались. Но когда над украинской столицей прозвучал вой сирен воздушной тревоги, а их самих отвезли в разрушенный оккупантами Ирпень, улыбки исчезли. И уже в Киеве, на встрече с Зеленским, европейцы выглядели даже сумрачно.

Зачем они приезжали в украинскую столицу?

ЗАПОЗДАЛЫЙ ВИЗИТ



Вояж лидеров трех крупнейших стран ЕС в Украину явно запоздал, считает Александр Мережко, глава парламентского комитета по международным отношениям. «Все наши настоящие друзья уже давно посетили Киев», — подчеркнул он в беседе с НВ.



Глава парламентского комитета по внешней политике Александр Мережко: "Германия и Франция подорвали доверие к себе. И это доверие нужно восстанавливать" / Фото: president.gov.ua

В Елисейском дворце давно анонсировали поездку Макрона в гости к Владимиру Зеленскому, но его сильно отвлекли президентские выборы и председательство Франции в Совете ЕС, напоминает Алена Гетьманчук, директор Центра Новая Европа.



Берлин же, по словам Гетьманчук, имел дипломатические сложности с Киевом, — в начале апреля Банковая не захотела принимать немецкого президента Франка-Вальтера Штайнмайера из-за его довольно теплых отношений с российской верхушкой. И потому канцлер решил не торопиться в Киев.



По словам Гетьманчук, немцы наверняка обиделись, поскольку Штайнмайер — авторитетный человек среди социал-демократов, к которым принадлежит и Шольц.



И все же лидеры Франции и Германии добрались до Киева. Официальной причиной тройного визита стала демонстрация Украине европейского единства. Тем более, что Макрон, Шольц и Драги прибыли в Киев за несколько дней до саммита ЕС, на котором будет обсуждаться вопрос предоставления Украине статуса кандидата на вступление в этот союз.



Но поездка, как считает Мережко, вышла протокольно сухой. Для контраста он вспомнил посещение Киева президентом Польши Анджеем Дудой, случившееся в конце мая. Встреча вышла душевной, а получасовое выступление поляка в парламенте было наполнено самыми теплыми словами в адрес Украины.



С оценками Мережко согласна Виола фон Крамон-Таубадель, депутат Европарламента от немецкой Партии зеленых. Впрочем, она рада, что лидеры крупнейшие европейских государств наконец-то пожаловали в Украину.



« К сожалению, промедлением с поставками оружия и немного странными заявлениями Германия и Франция подорвали доверие к себе. И это доверие нужно восстанавливать решительными действиями, а не обещаниями», — считает Мережко.

Макрон действительно ранее последовательно настаивал на позиции «не унижать» Россию и регулярно делал заявления о необходимости ведения переговоров Украины с РФ. А его звонки к Путину с просьбами отказаться от захватнической агрессии против Украины стали притчей во языцех не только в Украине, но и в Европе.



После Ирпеня Макрон отошел от прежней риторики, заявив, что Украина должна самостоятельно определяться с условиями переговоров с РФ. Кроме того, он пообещал предоставить Украине еще шесть 155 мм колесных самоходных гаубиц Caesar дополнительно к уже объявленным поставкам оружия. Таким образом Франция в общей сложности передаст Киеву 18 Caesar.



Шольца же критикуют за то, что его слова и обещания о передаче тяжелого оружия в Украину расходятся с реальным темпом и объемами таких поставок. Да и Драги не прост: в мае его правительство предложило крайне спорный план прекращения войны.



НОВЫЙ МИРНЫЙ ПЛАН



Политолог Владимир Фесенко в своей колонке для НВ написал, что непубличной причиной визита сразу трех лидеров ЕС стало желание обсудить с Банковой мирный план под условным названием «Минск-3».



«В Берлине, Париже и Риме понимают, что Украина не согласится на российские условия мира. Поэтому будут предлагать прекращение огня в обмен на набор различных бонусов», — уверяет Фесенко. Среди них, по его мнению, будет содействие в получении статуса кандидата в члены ЕС, масштабная экономическая помощь в послевоенном восстановлении и договоренность с Путиным о разблокировании украинских портов.



Европейцы, как считает Фесенко, могут не только предлагать бонусы, но и намекать на возможные проблемы с ограничением военно-технической и экономической поддержки Украины в случае продолжения войны.



Мережко согласен с оценкой Фесенко, хоть и подчеркивает, что не владеет инсайдерской информацией об этих переговорах.



Источник НВ на Банковой подтвердил, что одной из целей тройного визита действительно была попытка обсудить наброски мирного плана. Его детали неизвестны, но вероятно гости хотели взять с Зеленского слово, что он готов к мирному соглашению с РФ.



«Они [европейские гости] напуганы перспективой длительной войны и ее экономическими последствиями для Европы», — пояснил источник НВ. И добавил, что для поддержания уровня поддержки в своих странах Макрону, Шольцу и Драги нужно демонстрировать, что они направляют Зеленского на поиски мирного пути.



«Французы считают себя великой нацией, поэтому они не приемлют американскую гегемонию и хотят иметь особые отношения с Россией», — говорит этот собеседник НВ.

Тем не менее, украинская сторона не собирается отвечать взаимностью на такие сигналы европейцев.





«У нас за спиной поддержка населения, а также американцев и британцев», — добавил источник.





Он также поясняет, что социал-демократы Германии исповедуют философию комфортного сосуществования с Россией. И потому нынешняя военная помощь Германии «мизерная». По его словам, немцы могли бы предоставить Украине достаточное количество гаубиц PzH 200 и танков Леопард, но Берлин избрал стратегию финансовой помощи вместо военно-технической.



С этой оценкой согласна Крамон-Таубадель. По ее словам, Германия сделала достаточно много заявлений относительно помощи Украине, но пока дела Берлина расходятся со словами. В разговоре с НВ евродепутат также высказала опасения, что лидеры Франции, Германии и Италии могли склонять Зеленского к мирным переговорам.



«Я бы хотела, чтобы Шольц прислушался к Украине, к их ожиданиям и требованиям, ведь Украина вполне справедливо ждет больше военной помощи от первой экономики Европы», — говорит Крамон-Таубадель.



Гетьманчук же считает, что ключевой причиной визита было желание разобраться в ситуации на фронте и понять, как далеко готов идти Зеленский и украинцы в войне против РФ.



Впрочем, Гетьманчук не отрицает, что европейские лидеры зациклены на необходимости заключения мирного соглашения между Украиной и страной-агрессором. По ее словам, Макрон, Шольц и Драги склонны считать, что самый быстрый способ достижения мира в Европе, — это если Украина инициирует переговоры с РФ, почувствовав нехватку вооружения и ресурсов. Именно этим, говорит эксперт-международник, вызваны медленные темпы поставок вооружения и длительная подготовка к введению новых пакетов евросанкций против РФ. А вот Киев, по ее мнению, придерживается противоположного мнения: мир будет заключен тогда, когда Украина получит достаточно вооружения не только для остановки агрессора, но и для освобождения оккупированных территорий.



Она называет фундаментальной ошибкой такой немецко-французский подход, поскольку, если Украина не сможет защитить себя на Донбассе, то война будет продолжаться на остальных территориях Украины. После чего Путин пойдет дальше.



Все опрошенные НВ эксперты надеются, что непосредственный контакт европейских гостей с реалиями войны отрезвят их. И посещение Ирпеня изменит их надежды на умиротворение московского диктатора уступками со стороны Киева и положит начало появлению европейского ленд-лиза.



НВ побывал на встрече журналистов с Макроном в Киеве. На ней французский лидер выглядел ошарашенным от увиденного в этой поездке.



Из беседы с французским президентом НВ вынес убеждение, что статус кандидата в члены ЕС Украине дадут без дополнительных условий. А вот чтобы присоединиться к европейской семье, стране придется выполнить весьма трудный «дорожный план». Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил, что страны Запада принципиально не поставляют Украине штурмовую авиацию и танки.

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