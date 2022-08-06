Не вернули на хранение. В МИД Украины объяснили, почему аннулировали диппаспорта 225 депутатов

6 августа, 20:00
225 депутатов Рады лишились диппаспортов (Фото:Наталия Кравчук / НВ)

225 депутатов Рады лишились диппаспортов (Фото:Наталия Кравчук / НВ)

Министерство иностранных дел аннулировало дипломатические паспорта 225 нардепов, потому что те своевременно не вернули их на хранение, несмотря на неоднократные просьбы, заявила пресс-служба МИД в комментарии Украинской правде.

«За последние месяцы МИД Украины несколько раз обращалось к народным депутатам с просьбой вернуть паспорта и взаимодействовало с Верховной Радой для организации этого процесса. В последний раз мы просили сдать паспорта в июле. Все наши призывы были проигнорированы», — заявили в МИДе.

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В заявлении говорится, что не возвращенные своевременно на хранение 225 диппаспортов народных депутатов аннулировали, руководствуясь законодательством Украины.

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В МИД объяснили, что дипломатические паспорта выдаются народным депутатам исключительно для официальных командировок. Согласно положению о дипломатическом паспорте, утвержденному указом президента, по возвращении из командировки в десятидневный срок дипломатические паспорта должны быть возвращены в МИД на хранение. Также ни при каких обстоятельствах они не могут использоваться для частных поездок.

«Министерство безотлагательно выдаст дипломатические паспорта депутатам, которые будут отбывать в официальные командировки от Верховной Рады Украины», — заверили в ведомстве.

5 августа Украинская правда со ссылкой на свои источники сообщила, что МИД Украины аннулировал дипломатические паспорта 225 нардепов.

По информации собеседников УП, президент Владимир Зеленский «злится, что депутаты без дела катаются за границу во время войны».

Согласно документам, которые опубликовал Telegram-канал УП. Off the record, в списке лишенных диппаспортов есть депутаты от Слуги народа, Евросолидарности, Батькивщины, Голоса и объединения Справедливость, бывшей фракции ОПЗЖ, групп Довира и За будущее, а также внефракционные и бывшие парламентарии.

Редактор: Анастасия Одинцова

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Теги:   МИД Украины Народные депутаты Дипломатические паспорта

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