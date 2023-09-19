Коломойского держат в изоляторе СБУ, чтобы он не мог влиять на свидетелей — СМИ 19 сентября, 12:37 Суд увеличил Коломойскому залог до 3,8 миллиарда гривен (Фото:Vladyslav Musiienko/File Photo/Reuters)

Олигарх Игорь Коломойский находится в изоляторе временного содержания Службы безопасности Украины, чтобы он не мог влиять на свидетелей, пишет LIGA.net со ссылкой на источники.

Собеседник издания в ведомстве заявил, что в изоляторе СБУ очень строгие условия содержания. Коломойский находится в одиночной камере.

«Камера небольшая и чистая. Коломойский в ней один, без телевизора, интернета и телефона. Зато с парашей в углу», — отметил еще один источник в правоохранительных органах.

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В материале говорится, что если бы Национальное антикоррупционное бюро первым объявило подозрение, то меру пресечения рассматривал бы Высший антикоррупционный суд. Тогда, вероятно, Коломойского поместили бы в Лукьяновское СИЗО.

«На Лукьяновке за деньги официально можно купить себе отдельную камеру со всеми удобствами, а за взятку пронести телефон», — резюмировал источник журналистов.

2 сентября Шевченковский райсуд Киева избрал меру пресечения Игорю Коломойскому. Его отправили под стражу на 60 суток в Днепре с возможностью внести залог в более 509 млн грн.

Позже залог увеличили до 3,8 млрд гривен.

Ранее в тот же день СБУ, БЭБ и Офис генпрокурора вручили Коломойскому подозрение по ст. 190 и 209 УК Украины — легализация имущества, полученного мошенническим путем.

СБУ заявляет, что в течение 2013−2020 годов Коломойский легализовал более полумиллиарда гривен путем вывода средств за границу, используя инфраструктуру подконтрольных банковских учреждений. Он отказался вносить многомиллионный залог, его адвокаты готовили апелляцию.