Подоляк прокомментировал карту Москвы в кабинете Буданова

28 апреля, 01:47
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Кирилл Буданов (Фото:NV)

Кирилл Буданов (Фото:NV)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал карту столицы страны-агрессора РФ Москвы в кабинете у руководителя Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова.

В интервью 24 каналу, отвечая на вопрос журналистки, Подоляк отметил, что разведчик должен изучать «внутреннее гнездо врага».

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Карта Москвы в кабинете у Кирилла Буданова во время интервью / Инфографика: скриншот / РБК-Україна / YouTube

«У нас есть конкретный враг — РФ. Безусловно, разведчик, которого боятся в России, должен изучать внутреннее гнездо врага… Мы же не понимаем, какие события будут в России через некоторое время. Возможно, Россия будет просить ввести миротворческий контингент, чтобы сохраниться в пределах 1−2−3 садового кольца, чтобы их не поубивали свои же. Возможно, господин Буданов, как человек с достаточно глубинной гуманистической составляющей, предложит им миротворческие услуги», — прокомментировал он.

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Подоляк также напомнил, что у Украины нет желания заходить на территорию страны-агрессора, а украинские защитники освобождают свою оккупированную территорию.

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Редактор: Нина Григорская

Теги:   Москва Украинская разведка ГУР Михаил Подоляк Кирилл Буданов Война России против Украины

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