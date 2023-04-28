Подоляк прокомментировал карту Москвы в кабинете Буданова 28 апреля, 01:47 Кирилл Буданов (Фото:NV)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал карту столицы страны-агрессора РФ Москвы в кабинете у руководителя Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова.

В интервью 24 каналу, отвечая на вопрос журналистки, Подоляк отметил, что разведчик должен изучать «внутреннее гнездо врага».



Карта Москвы в кабинете у Кирилла Буданова во время интервью / Инфографика: скриншот / РБК-Україна / YouTube

«У нас есть конкретный враг — РФ. Безусловно, разведчик, которого боятся в России, должен изучать внутреннее гнездо врага… Мы же не понимаем, какие события будут в России через некоторое время. Возможно, Россия будет просить ввести миротворческий контингент, чтобы сохраниться в пределах 1−2−3 садового кольца, чтобы их не поубивали свои же. Возможно, господин Буданов, как человек с достаточно глубинной гуманистической составляющей, предложит им миротворческие услуги», — прокомментировал он.

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Подоляк также напомнил, что у Украины нет желания заходить на территорию страны-агрессора, а украинские защитники освобождают свою оккупированную территорию.

