«Забрали даже транспортные контейнеры». Директор ЧАЭС о мародерстве оккупантов на станции 3 апреля, 23:06 Цей матеріал також доступний українською ЧАЭС (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Российские оккупанты во время отхода с ЧАЭС забрали с собой ряд запчастей для техники станции и даже транспортные контейнеры с её территории, рассказал в эфире Радио НВ Валерий Сейда, директор ЧАЭС.

«Они (ВСУ) появились сегодня, продолжают обследовать Зону отчуждения, как на предмет наличия ДРГ, так и на взрывчатые вещества, заминирования. Мы передали какой маршрут хотим сделать приоритетным, как только они его обследуют, скажут, что по нему можно безопасно двигаться — так сразу проведем ротацию», — рассказал о маршрутах ротации персонала станции Сейда, которые согласовывают с украинскими военными.

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Говоря о так называемом «документе», оставленном оккупантами — директор ЧАЭС отметил, что никто не знает его значение и он был подписан под принуждением российских солдат.

«Все технологическое оборудование, которое обеспечивает безопасность — работает в штатном режиме, оно не подверглось разграблению. Запасные части, все это — вывозили в неизвестном направлении, а то, что нужно для обеспечения безопасности ЧАЭС осталось неповрежденным. У нас стояло 15 морских, транспортных, контейнеров, 6 „ушло“ в неизвестном направлении», — добавил он.

31 марта российские оккупанты полностью покинули площадку ЧАЭС и Славутич и несколькими колоннами отправились в сторону украинско-белорусской границы. Перед уходом они разграбили помещение станции и гостиницу в Чернобыле, украв технику, а также чайники и ложки.

По данным Энергоатома, оккупанты рыли окопы и строили заграждения на территории зоны отчуждения и в Рыжем лесу, поэтому могли получить значительные дозы облучения. По данным Генштаба ВСУ, в белорусский Гомель привезли облученных российских военных.

НАЭК Энергоатом со ссылкой на сотрудников Чернобыльской АЭС сообщила, что покинувшие территорию станции российские оккупанты забрали с собой нацгвардейцев, находившихся в плену с 24 февраля.

2 апреля на промышленной площадке атомной электростанции подняли флаг Украины. Во время церемонии также включили украинский гимн.



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