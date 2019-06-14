«Забираем у всех понемногу». Глава штаба партии Вакарчука рассказала об электорате Голоса 14 июня, 13:13 Цей матеріал також доступний українською РБК-Украина Клименко рассказала об электорате Голоса РБК-Украина

Партия украинского музыканта Святослава Вакарчука Голос забирает электорат «понемногу у всех» политических сил, заявила глава штаба Юлия Клименко.

«Мы забираем электорат понемногу у всех. Нельзя сказать, что мы „съедаем“ или Зеленского, или Порошенко, или Тимошенко. Наш электорат — это те люди, которые до этого вынужденно голосовали за другие политические силы, потому что не было в меню того, за кого бы они хотели проголосовать», — пояснила она в интервью РБК-Украина.

Клименко подчеркнула, что последние выборы были в основном результатом протестного голосования, что подрывает легитимность всего процесса.

«Протестный электорат никогда не бывает долгим. И среди тех 73% есть много протестного электората», — добавила глава штаба.

Она уточнила, что Голос, в основном, забирает избирателей у партии экс-президента Петра Порошенко Европейская солидарность, у президентской Слуги народа, у Гражданской позиции Анатолия Гриценко и немного у Самопомочи.

«Я на днях видела представителей Батькивщины на экономической конференции, они сказали, что они померили, и мы тоже немного „подъедаем“ их младший электорат», — резюмировала она.

Ранее Клименко заявила, что Голосу предлагали объединение 13 политических сил.

Напомним, 16 мая на Старокиевской горе в Киеве Вакарчук объявил, что идет на парламентские выборы, представив свою партию Голос.

8 июня на съезде его партии Вакарчук представил список политической партии.



