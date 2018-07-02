02 июля 2018, понедельник

Заберите ваших, отдайте украинцев. Геращенко назвала имена россиян, которых Украина готова обменять

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Геращенко зачитала список из 23 россиян, которых Украина готова обменять
Фото: Ирина Геращенко/Facebook

Геращенко зачитала список из 23 россиян, которых Украина готова обменять

Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко озвучила имена и фамилии 23 осужденных или арестованных в Украине граждан РФ, которых Киев готов передать Москве для освобождения украинских политзаключенных.

Так, по ее словам, Украина готова обменять таких россиян: Агеев Виктор, Баранов Александр, Бусыгин Анатолий, Валихидис Александр, Высоцкий Вячеслав, Гаджиев Руслан, Гратов Валерий, Гречин Владислав, Доронин Олег, Егоров Сергей, Иванов Валерий, Кемаковский Игорь, Ковалис Ольга, Кусакин Василий, Макаров Владислав, Мефедов Евгений, Одинцов Максим, Седин Алексей, Сидоров Денис, Сливка Максим, Черных Павел, Чубарова Лариса и Шаталов Евгений, сообщает Интерфакс-Украина.

"Это те граждане РФ, которые уже осуждены за подготовку терактов в Одессе, Харькове, Киеве, Херсоне, Тернополе, или за участие в военных действиях на Донбассе, или по ним идут судебные процессы…Обращаюсь с призывом к Российской Федерации - заберите ваших, отдайте украинцев", - заявила Геращенко.

Сейчас в России и на территории оккупированного Крыма незаконно удерживают около 70 украинцев.

Представители международного сообщества, официальные учреждения западных стран, известные политики, культурные и общественные деятели неоднократно обращались к России с требованием освободить Олега Сенцова, Владимира Балуха и остальных украинских политзаключенных. Россия до сих пор отвергает все эти призывы.

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