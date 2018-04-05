За закон Порошенко о нацбезопасности проголосовали в первом чтении

Верховная Рада проголосовала в первом чтении за президентский законопроект №8068 о национальной безопасности.

Такое решение поддержали 265 народных депутатов.

Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил парламент за поддержку его законопроекта.

"Этот законопроект открывает путь к более эффективному взаимодействию с НАТО", - написал он.

Вдячний парламенту за підтримку мого Проекту "Закону про національну безпеку України"!



У першому читанні за цей важливий для країни документ проголосували 265 народних обранців.



Цей Законопроект відкриває шлях до більш ефективної взіємодії з НАТО. — Петро Порошенко (@poroshenko) 5 апреля 2018 г.

В пояснительной записке указано, что этот документ определяет вступление в Европейский Союз и НАТО фундаментальными национальными интересами Украины.

Законопроект О национальной безопасности Украины разрабатывался в тесном взаимодействии с экспертами НАТО, США и Европейского Союза с целью приведения украинской законодательной базы в соответствие со стандартами государств - членов НАТО.

Секретарь СНБО Александр Турчинов ранее заявлял, что после принятия парламентом этот закон должен стать основой для разработки и обновления законодательства в сфере национальной безопасности и обороны.

По его словам, положения законопроекта направлены на повышение эффективности деятельности всех составляющих сектора безопасности и обороны в соответствии с нормами и стандартами НАТО и ЕС.

Глава Пентагона Джеймс Маттис по итогам встречи с министром обороны Украины Степаном Полтораком сказал, что ожидает принятия Верховной Радой закона о нацбезопасности Украины.

По данным социологической группы Рейтинг, 43% украинцев поддержали бы вступление страны в НАТО и 52% опрошенных выступили бы за вступление в Евросоюз, если бы референдум о внешнеполитическом курсе состоялся в ближайшее время.