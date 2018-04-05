За закон Порошенко о нацбезопасности проголосовали в первом чтении

Верховная Рада проголосовала в первом чтении за президентский законопроект №8068 о национальной безопасности.
Такое решение поддержали 265 народных депутатов.
#Рада8 прийняла за основу #ЗП8068 "Про національну безпеку"— Верховна Рада України (@verkhovna_rada) 5 апреля 2018 г.
Результати поіменного голосування????https://t.co/Gb2JVMsF4x pic.twitter.com/rD1VE5wm6N
Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил парламент за поддержку его законопроекта.
"Этот законопроект открывает путь к более эффективному взаимодействию с НАТО", - написал он.
Вдячний парламенту за підтримку мого Проекту "Закону про національну безпеку України"!— Петро Порошенко (@poroshenko) 5 апреля 2018 г.
У першому читанні за цей важливий для країни документ проголосували 265 народних обранців.
Цей Законопроект відкриває шлях до більш ефективної взіємодії з НАТО.
В пояснительной записке указано, что этот документ определяет вступление в Европейский Союз и НАТО фундаментальными национальными интересами Украины.
Законопроект О национальной безопасности Украины разрабатывался в тесном взаимодействии с экспертами НАТО, США и Европейского Союза с целью приведения украинской законодательной базы в соответствие со стандартами государств - членов НАТО.
Секретарь СНБО Александр Турчинов ранее заявлял, что после принятия парламентом этот закон должен стать основой для разработки и обновления законодательства в сфере национальной безопасности и обороны.
По его словам, положения законопроекта направлены на повышение эффективности деятельности всех составляющих сектора безопасности и обороны в соответствии с нормами и стандартами НАТО и ЕС.
Глава Пентагона Джеймс Маттис по итогам встречи с министром обороны Украины Степаном Полтораком сказал, что ожидает принятия Верховной Радой закона о нацбезопасности Украины.
По данным социологической группы Рейтинг, 43% украинцев поддержали бы вступление страны в НАТО и 52% опрошенных выступили бы за вступление в Евросоюз, если бы референдум о внешнеполитическом курсе состоялся в ближайшее время.
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