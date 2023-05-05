За Труханова внесли залог в 13,4 млн грн 5 мая, 18:51 Геннадий Труханов (Фото:Геннадий Труханов / Facebook)

Депутат Одесского горсовета Дмитрий Танцюра внес залог в 13,4 млн грн за городского голову Одессы Геннадия Труханова. Об этом он сообщил в комментарии Суспільному.

Как пишет Суспільне, Танцюра — депутат от промэрской фракции Доверяй делам.

«Это мои личные, задекларированные средства, с которых уплачены налоги. Деньги уже зашли, я получил письмо из ВАКС», — сообщил депутат.



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Издание Думская со ссылкой на источник сообщает, что в ближайшие часы Труханов должен выйти из СИЗО.

Ранее адвокат мэра Одессы Александр Лысак сказал Укринформу, что сторона защиты уже подала апелляцию.

4 мая Высший антикоррупционный суд постановил арестовать Труханова на 60 суток с правом внесения залога в 13,4 млн грн по делу завода Краян.

25 апреля ВАКС избрал Труханову меру пресечения в виде 30,8 млн грн залога. Он не внес этот залог, поэтому САП ходатайствовала об изменении меры пресечения на арест с альтернативой залога в 50 млн. ВАКС частично удовлетворил ходатайство и отправил Труханова под стражу с альтернативой залога в 13,4 млн грн.

Мэра Одессы обвиняют в завладении 92 млн грн из бюджета во время покупки здания завода Краян. В 2018 году суд отпустил его на поруки в то время нардепа от БПП Дмитрия Голубова. Прокурор настаивал, что с тех пор обстоятельства изменились, и призывал усилить меру пресечения.



Центр противодействия коррупции сообщал, что с февраля 2022 года Труханов минимум шесть раз выезжал за границу, поэтому, по версии обвинения, «существует риск, что он может скрываться от суда за границей». Мэр заявил о политическом давлении со стороны САП и сказал, что он давал присягу и не собирается скрываться.

