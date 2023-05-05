За Труханова внесли залог в 13,4 млн грн

5 мая, 18:51
Поделиться:
Геннадий Труханов (Фото:Геннадий Труханов / Facebook)

Геннадий Труханов (Фото:Геннадий Труханов / Facebook)

Депутат Одесского горсовета Дмитрий Танцюра внес залог в 13,4 млн грн за городского голову Одессы Геннадия Труханова. Об этом он сообщил в комментарии Суспільному.

Как пишет Суспільне, Танцюра — депутат от промэрской фракции Доверяй делам.

«Это мои личные, задекларированные средства, с которых уплачены налоги. Деньги уже зашли, я получил письмо из ВАКС», — сообщил депутат.

Видео дня

Издание Думская со ссылкой на источник сообщает, что в ближайшие часы Труханов должен выйти из СИЗО.

Читайте также:
Громкое дело Труханова. Кличко хотел взять мэра Одессы на поруки, но не собирается вносить за него залог

Ранее адвокат мэра Одессы Александр Лысак сказал Укринформу, что сторона защиты уже подала апелляцию.

4 мая Высший антикоррупционный суд постановил арестовать Труханова на 60 суток с правом внесения залога в 13,4 млн грн по делу завода Краян.

25 апреля ВАКС избрал Труханову меру пресечения в виде 30,8 млн грн залога. Он не внес этот залог, поэтому САП ходатайствовала об изменении меры пресечения на арест с альтернативой залога в 50 млн. ВАКС частично удовлетворил ходатайство и отправил Труханова под стражу с альтернативой залога в 13,4 млн грн.

Читайте также:
Как это делается в Одессе. НВ разобрался в схемах одесской мафии и ее возможных связях с мэром Трухановым

Мэра Одессы обвиняют в завладении 92 млн грн из бюджета во время покупки здания завода Краян. В 2018 году суд отпустил его на поруки в то время нардепа от БПП Дмитрия Голубова. Прокурор настаивал, что с тех пор обстоятельства изменились, и призывал усилить меру пресечения.

Центр противодействия коррупции сообщал, что с февраля 2022 года Труханов минимум шесть раз выезжал за границу, поэтому, по версии обвинения, «существует риск, что он может скрываться от суда за границей». Мэр заявил о политическом давлении со стороны САП и сказал, что он давал присягу и не собирается скрываться.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Одесса Арест Залог Геннадий Труханов

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X