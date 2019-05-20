За пять минут до: Зеленский перед инаугурацией опубликовал селфи с женой возле Рады
20 мая, 10:14
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Новоизбранный
президент Украины Владимир Зеленский за пять минут до инаугурации в Верховной Раде опубликовал у себя в Facebook селфи с женой.
В своем посте он назвал предстоящую церемонию «новым этапом» и заявил о своей
готовности к ней.
«Новый этап. Мы готовы», — написал Зеленский.
Напомним, по итогам обработки ЦИК 100% протоколов победителем второго тура президентских выборов в Украине с результатом в 73,22% голосов стал шоумен Владимир Зеленский.