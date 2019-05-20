За пять минут до: Зеленский перед инаугурацией опубликовал селфи с женой возле Рады 20 мая, 10:14 1303 Цей матеріал також доступний українською Володимир Зеленський/Facebook Зеленский заявил в посте о готовности к церемонии инаугурации Володимир Зеленський/Facebook

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский за пять минут до инаугурации в Верховной Раде опубликовал у себя в Facebook селфи с женой.

В своем посте он назвал предстоящую церемонию «новым этапом» и заявил о своей готовности к ней.

«Новый этап. Мы готовы», — написал Зеленский.

Напомним, по итогам обработки ЦИК 100% протоколов победителем второго тура президентских выборов в Украине с результатом в 73,22% голосов стал шоумен Владимир Зеленский.