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За пять минут до: Зеленский перед инаугурацией опубликовал селфи с женой возле Рады

20 мая, 10:14
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За пять минут до: Зеленский перед инаугурацией опубликовал селфи с женой возле Рады - фото

Володимир Зеленський/Facebook

Зеленский заявил в посте о готовности к церемонии инаугурации

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский за пять минут до инаугурации в Верховной Раде опубликовал у себя в Facebook селфи с женой.

В своем посте он назвал предстоящую церемонию «новым этапом» и заявил о своей готовности к ней.

«Новый этап. Мы готовы», — написал Зеленский.

Напомним, по итогам обработки ЦИК 100% протоколов победителем второго тура президентских выборов в Украине с результатом в 73,22% голосов стал шоумен Владимир Зеленский.

Теги:   Селфи Инаугурация Владимир Зеленский

Спецтема   Зеленский — новый президент

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